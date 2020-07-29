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Наука и техника
Человечество начало строить термоядерный реактор. ITER сдвинулся с мёртвой точки
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danilov 29 Июля 2020 в 13:41:43




Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 29.07.2020 в 14:16:17   # 758286
Мдя, эта игрушка пожалуй самое сложное устройство по производству энергии.
Молодцы
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