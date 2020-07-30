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Наука и техника
Шашлык - секрет долголетия
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danilov 30 Июля 2020 в 13:10:09
Основой кавказского долголетия является шашлык.

Какая особенность делает его таким полезным, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Шашлык является культовым блюдом кавказского региона. Местные жители мелко нарезают баранину и нанизывают кусочки на шампуры, а после этого запекают на древесном угле в мангале. Получившееся блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, что имеет принципиальное значение, пояснил Андрей Бобровский.

Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо – это не только белок, мясо, еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе, – рассказал диетолог.
Андрей Бобровский уверяет, что выбор мяса определяет пользу или вред, которую человек может извлечь из этого блюда.

Дело в том, что они больших баранов на мясо никогда не пускают. Они всегда используют для этого ягненка, то есть молодого барашка. По составу жиров мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров. С точки зрения современной диетологии шашлык из рыбы и шашлык из ягненка самые полезные. Шашлык из свинины не самый полезный по составу жиров, – пояснил врач-диетолог.
Но правильно выбранное мясо - это полдела. Шашлык нужно правильно приготовить и правильно съесть.

Приготовление мяса на гриле или мангале – это самый диетический вариант. В отличие от других способов приготовления, готовка на открытом огне убирает лишний жир. Он просто капает вниз. При жарке на сковороде мясо наоборот впитывает жир. Еще одна рекомендация, которая делает шашлык полезным – надо съедать зелени и овощей столько, сколько вы съели мяса, – посоветовал Андрей Бобровский.

https://radiosputnik.ria.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 30.07.2020 в 13:29:13   # 758393
Quote:
Местные жители мелко нарезают баранину
Ни когда !!!
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  Рамзес 30.07.2020 в 13:34:17   # 758394
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  Маке0912 30.07.2020 в 13:37:44   # 758395
Шашлык является культовым блюдом кавказского региона.

А у нас чё в центральной азии не культовый ?
Всегда был. Самое главное правильно мариновать и готовить. Хоть большой , хоть маленький.
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  Даун 30.07.2020 в 13:41:20   # 758396
Весь секрет вкусного шашлыка это СВИНИНА, а маринад это когда хочешь из хуевого мяса сделать вкусный шашлык
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  Zoggyla 30.07.2020 в 13:44:35   # 758397
Цитата: Даун от 30.07.2020 07:41:20
Весь секрет вкусного шашлыка это СВИНИНА, а маринад это когда хочешь из хуевого мяса сделать вкусный шашлык
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  МишкаНаСевер 30.07.2020 в 14:09:42   # 758398
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  Даун 30.07.2020 в 14:27:48   # 758400
Если к свенине добавить курдюк баранины то теоретический халяльный шашлык получится, я 100 раз так делал
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  Рамзес 30.07.2020 в 14:44:04   # 758401
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  Pole13 30.07.2020 в 14:49:04   # 758404
Очень люблю шашлык, шашлык из баранины это классика, но честно, из свинины шашлык сделать проще и дешевле.
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  Рамзес 30.07.2020 в 16:22:02   # 758414
Всех мусульман с наступающим праздником.
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  bIP6bIC 30.07.2020 в 16:43:31   # 758416
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