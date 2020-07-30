Нетипичные причины посетить эндокринолога

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danilov 30 Июля 2020 в 16:58:58
Итак, эндокринологические заболевания любят мимикрировать под любые другие болезни, иногда снять камуфляж с них сложнее, чем с любителя военного обмундирования средних лет, живущего в посёлке городского типа. Ниже представлю список неочевидных признаков, найдя у себя которые стоит как минимум гуглить (осторожно, без фанатизма!), как максимум торопиться к эндокринологу. Сразу скажу, что я не стану досконально расписывать диагностику каждой патологии, пост предполагает ликбез с целью возможного выявления заболеваний у себя и похода к врачу, который поможет разобраться.
1. Камни в почках/желчном пузыре/протоках поджелудочной железы. Естественно не разово возникшие, а неоднократно рецидивирующие. Даже в нашем двадцать первом веке встречаются случаи, когда из пациента год за годом вытаскивают огромное количество камней, которых хватило бы на постройку сарая для двух больших лошадей и одной маленькой, а к нужному доктору пациент так и не попадает. А в таком случае достаточно обследоваться на предмет наличия гиперпаратиреоза (заболевание, приводящее к избытку кальция, что вызывает регулярное образование этих самых богомерзких камней).
Для начала сдаём кальций (хотя бы общий, можно ещё и ионизированный), фосфор, партгормон, далее по ситуации. Если же вашими верными спутниками являются не только камни, но и вечная как президентские сроки язва желудка, то стоит искать круглосуточного эндокринолога прямо сейчас.
2. Стали малы перчатки.
Да, и такое бывает. Возможно причиной покупки новой одежды для рук стала акромегалия — заболевание, характеризующееся избытком гормона роста. Если данное состояние возникает у ребёнка, то он становится великаном, ну, а взрослый растёт порционно. Что делаем? В первую очередь необходимо убедиться, что это вы увеличились, а не перчатки уменьшились. Вы также можете заметить, что не только размер обуви вырос с 39 до 41, а ещё и кольца на пальцы не налезают. Кроме того, обратите внимание на голос — он стал более грубым. Для чистоты эксперимента достаём старые фото (очень старые) и проводим портретную экспертизу: сравниваем подозреваемого в акромегалии тогда и сейчас. Вы можете возразить, что, мол, окружающие бы заметили перемены, зачем нам очень старые фотографии? Поверьте, нет. Во-первых, вы можете быть никому не интересны. Во-вторых, изменения носят постепенный характер, иногда заболевание прогрессирует в течение 5-10 лет, прежде чем вы заподозрите неладное. Глядя на фото годичной давности, перемен не заметите, а вот фото из святого 2007 могут показать сильную разницу. Как исключить акромегалию? Для начала сдаём гормон роста и ИФР-1, далее топаем к моим коллегам.
3.Уменьшение роста.
Казалось бы, чего там сложного: если человек увеличился, имеется избыток гормона роста, если уменьшился — его недостаток. Но не зря врачи восемь лет учатся, всё не так просто. Если вы (а вероятнее всего ваша мама или бабушка) укоротились на 3-4 см, то это повод провериться на предмет наличия остеопороза — заболевания, характеризующегося снижением прочности костей. Непрочные кости это не только может быть весьма болезненно (откуда следует, кстати, что не все боли в позвоночнике — радикулит и грыжи), но и чревато грозным осложнением — переломом шейки бедренной кости. Казалось бы, просто перелом, загипсовался и лежи, но, поверьте, в перспективе для старика это не просто инвалидизирующее, но и смертельное заболевание. Пожилой человек становится малоподвижным, а то и нетранспортабельным, последствия чего додумайте сами. Кстати, видели на улицах сгорбленных, скрюченных бабушек и дедушек? С большой долей вероятности они являются жертвами мерзкой болячки. С целью исключения выполняем денситометрию ПОЯСНИЧНОГО отдела позвоночника и шейки бедренной кости. И ради всех медицинских святых, не тратьте то, что вам приходит на карту вместо пенсии на денситометрию любых иных областей! Никакие лучезапястные суставы, никакие треугольники Варда нам не нужны. А еще хочу обратить внимание, что данного заболевания стоит остерегаться абсолютно всем женщинам после менопаузы.
4. Похожи на паучка — большое брюшко, тоненькие конечности.
Такое перераспределение жира является явным признаком избытка кортизола — одного из гормонов надпочечников (гиперкортицизм). В комплекте с телом паука может идти 'лунообразное лицо' (округлая одутловатая физиономия), бычий горб (скопление жира в области верхней части спины и шеи), багровые растяжки, повышенная волосатость, ожирение. Просто песня, правда? Если заподозрили, что вы медленно паучеете, лунеете, бычеете, то сдаём кортизол суточной мочи, кортизол слюны в 23:00, по возможности — проба дексаметазоном. И, умоляю, не надо сдавать кортизол крови натощак! Это неинформативная трата денег.
5. Аритмия, учащенное сердцебиение.
Данные симптомы могут быть признаком гипертиреоза — избытка гормонов щитовидной железы. В довесок — сильное похудение, несмотря на повышенный аппетит, раздражительность, бессонница. На самом деле в настоящее время коллеги кардиологи уже рефлекторно отправляют пациентов с нарушениями сердечного ритма к эндокринологам, поэтому возможно этот пункт вовсе лишний в моём списке.
6. Интенсивная жажда и такое же интенсивное мочеиспускание.
Следует исключать сахарный и, как бы это иронично не звучало, несахарный диабет. Про сахарный всё более менее известно. Несахарный — заболевание, при котором ломается система выработки мочи из-за неполадок с вазопрессином. И в этом случае жажда принимает вселенские масштабы — иные пациенты с НД выпивают и выделяют более 10 литров жидкости в сутки. Сразу оговорюсь, что 4-5 литра пива в день это не диабет, это другая патология. В принципе, если из вас вёдрами льётся моча, диагноз напрашивается сам собой, но для первичного уточнения оцениваем общий анализ мочи (смотрим на удельную плотность мочи).
7. Повышение артериального давления у молодого пациента.
Когда на приёме тридцатилетний пациент с жалобами на давление 200/140 рассказывает о длительном неэффективном лечении пятью различными препаратами, моё собственное АД становится чуть больше, чем у больного. В такие моменты я грозно настаиваю на немедленном и скорейшем поиске проблемы, потому что одно дело грозный эндокринолог, другое дело грозные осложнения столь высокого давления. Если вам ещё нет сорока лет, но уже есть абонемент на вызовы бригады скорой помощи из-за гипертензии — немедленно к эндокринологу (только аккуратненько, с вашим АД вообще всё стоит делать аккуратненько). Здесь не будет списка-минимум для исключения патологии, поскольку данная диагностика не так проста. Возможные состояния — гипертиреоз, феохромоцитома, гиперальдостеронизм первичный, акромегалия, гиперкортицизм. Думаю, что эта тема достойна отдельного поста, тут в двух словах не расписать. Если это необходимо, то дайте знать. И, да, я помню, что задолжала пост про диету при инсулинрезистентности, всё будет.
8. Экзофтальм, в простонародье пучеглазие.
Если в глазах появилось ощущение песка, сухости, возникло слезотечение, а ваши близкие в качестве приветствия используют фразу "о, опять глаза пузыришь", стоит немедленно проверить работу щитовидной железы — как минимум оценить ТТГ, вероятно вы стали обладателем базедовой болезни.
8. Нарушения зрения.
Вообще целый ряд эндокринных патологий влечёт за собой нарушения работы глаз. Чаще всего они представлены снижением зрения у диабетиков. Реже встречается состояние, при котором выпадают боковые поля зрения — для того, чтоб увидеть человека, подходящего слева или справа, вам необходимо повернуть голову. Согласитесь, при уличных разборках резко увеличивает вероятность получить по репе, что хоть и неприятно, но не так критично, как сама причина данных зрительных проблем. А привести к этому может опухоль гипофиза, давящая на перекрест зрительных нервов. Основной метод исключения заболевания — МРТ головного мозга.
9. Онемение кончиков пальцев рук и\или ног.
Довольно частый трофей диабетиков, именуемый диабетической полинейропатией. Является одним из хронических осложнений сахарного диабета, наряду с диабетической ретинопатией, ведущий к ухудшению зрения, о чём я писала выше.
https://pikabu.ru/story/netipichnyie_prichinyi_posetit_yendokrinologa_7616137
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