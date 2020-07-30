Казахстанская вакцина против Covid-19 успешно проходит испытания

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danilov 30 Июля 2020 в 17:56:02
"В Казахстане большой опыт работы по разработке вакцин против особо опасных инфекций имеет Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ), который с середины марта приступил к этой работе. За очень короткое время, уже 9 мая учёные разработали первую вакцину. 15 мая ВОЗ зарегистрировала её в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний. В тот же день были начаты испытания вакцины на лабораторных животных: линейных мышах, сирийских хомячках, крысах, морских свинках, хорьках и кроликах", – говорится в сообщении.
Результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно – токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Казахстана, добавили в МОН.
"Также НИИПББ проводит испытания вакцины на приматах, титр антител которых также продемонстрировал высокую иммуногенность. Вскоре, сразу после завершения доклинических, начнутся клинические испытания вакцины. Институт разрабатывает ещё три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против Covid-19", – отметили в ведомстве.
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности объединяет ведущих учёных-вирусологов страны, которые работают в 13 лабораториях биологической безопасности для работы с опасными инфекциями. Все виды опасных и особо опасных работ проводят в лаборатории третьего уровня безопасности. Исследования института направлены на разработку новых видов вакцин для медицины и сельского хозяйства, производство иммунобиологических препаратов, разработку тест-систем по диагностике опасных и особо опасных заболеваний.
"Только за последние 10 лет институт создал технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни", – рассказали в МОН.
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