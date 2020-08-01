Медики и юристы выступили против ношения масок на улице

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danilov 01 Августа 2020 в 09:29:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мне кажется одному что они там все тупые, если не шаришь можно посоветоваться с тем кто шарит а??
Это не карантин...это какое-то издевательство! Бред полный, все эти месяцы они тупо испытывают наше терпение...прорвет или нет...молчим, они ещё туже затягивают.
Господа, вы вдумайтесь! Бухать в кабаке и при этом сидеть у друг друга на головах - это можно, а погулять в дендропарке - это неможно. Это намеренно, план походу такой
Quote:
Бухать в кабаке и при этом сидеть у друг друга на головах - это можно, а погулять в дендропарке - это неможно.
Цитата: Fotinij от 01.08.2020 07:02:25
Надо Цоя и санврача привезти в Шымкент и пусть они в жару походят в маске , по городу. Так сказать , покажут пример. А мы посмотрим , через сколько минут они начнут задыхаться. Дебилы тупорылые.
Надо Цоя и санврача привезти в Шымкент и пусть они в жару походят в маске , по городу. Так сказать , покажут пример. А мы посмотрим , через сколько минут они начнут задыхаться. Дебилы тупорылые.
Кукловода надо одеть в маску и заставить жить на 42500