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Наука и техника
Медики и юристы выступили против ношения масок на улице
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danilov 01 Августа 2020 в 09:29:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 01.08.2020 в 11:14:45   # 758571
Цой изменил приказ: детям разрешили не носить маски.

Мне кажется одному что они там все тупые, если не шаришь можно посоветоваться с тем кто шарит а??
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  Zoggyla 01.08.2020 в 11:19:30   # 758573
Что я должен думать о наших верховных медиках? Если верить всем приводящимся в ролике фактам, то власть в минздраве нашей страны захватили рептилоиды , а может простые почтальоны?
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  Денис222 01.08.2020 в 11:26:26   # 758574
А я думаю дело не в тупости...хотя и тупых пиздец как грязи... Хочешь сделать хорошо, сделай плохо, а потом верни как было...
Это не карантин...это какое-то издевательство! Бред полный, все эти месяцы они тупо испытывают наше терпение...прорвет или нет...молчим, они ещё туже затягивают.
Господа, вы вдумайтесь! Бухать в кабаке и при этом сидеть у друг друга на головах - это можно, а погулять в дендропарке - это неможно. Это намеренно, план походу такой
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  ГОРЫНЫЧ 01.08.2020 в 12:43:01   # 758587
Денис222 01.08.2020 в 11:26:26 # 758574
Quote:
Бухать в кабаке и при этом сидеть у друг друга на головах - это можно, а погулять в дендропарке - это неможно.


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  Денис222 01.08.2020 в 12:59:00   # 758593
ах, вон оно как
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  Fotinij 01.08.2020 в 13:02:25   # 758595
Надо Цоя и санврача привезти в Шымкент и пусть они в жару походят в маске , по городу. Так сказать , покажут пример. А мы посмотрим , через сколько минут они начнут задыхаться. Дебилы тупорылые.
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  Денис222 01.08.2020 в 13:16:57   # 758598
Цитата: Fotinij от 01.08.2020 07:02:25
Надо Цоя и санврача привезти в Шымкент и пусть они в жару походят в маске , по городу. Так сказать , покажут пример. А мы посмотрим , через сколько минут они начнут задыхаться. Дебилы тупорылые.


Кукловода надо одеть в маску и заставить жить на 42500
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  Ал 01.08.2020 в 13:24:06   # 758600
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  Ал 01.08.2020 в 13:26:09   # 758601

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  Ал 01.08.2020 в 13:43:07   # 758603



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  Ал 01.08.2020 в 13:56:20   # 758606

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  vvka 01.08.2020 в 18:58:51   # 758635
Клинический долбоеб. Цой мой и иже с ними. Долбоеб.
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