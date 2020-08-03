Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

Цитата: troll от

Quote: Кстати, Казахстан тоже далеко не КазССР.

а что? казахстан это узссср, или таджикская сср? Quote:а что? казахстан это узссср, или таджикская сср?

Республика Казахстан - страна, живущая за счет продажи природных ресурсов.Казахская ССР из этих ресурсов производила много чего полезного для жизни.