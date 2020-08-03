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Наука и техника
Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе
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danilov 03 Августа 2020 в 12:43:54
Американский космический корабль Crew Dragon доставил на Землю астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена, сообщает НАСА.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 21.48 мск. На высоте около 5,5 км сработали тормозные парашюты, на высоте около 2 км – основные, передает ТАСС.

«Просто хотим сообщить, что пока чувствуем себя хорошо», – приводит РИА «Новости» слова Херли.

Это первая с 1975 года посадка американского пилотируемого космического корабля на воду.

В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Rebel 03.08.2020 в 12:53:56   # 758808
И батут Рагозина не понадобился.
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  Hairless 03.08.2020 в 13:08:39   # 758810
Цитата: Rebel от 03.08.2020 06:53:56
И батут Рагозина не понадобился.

...чтобы повторить то, что СССР сделал 60 лет назад...
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  Ара горный 03.08.2020 в 13:12:57   # 758815
Когда СССР космонавтов приводнял?
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  Zoggyla 03.08.2020 в 13:17:03   # 758816
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  Ара горный 03.08.2020 в 13:22:47   # 758819
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 07:17:03
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:12:57
Когда СССР космонавтов приводнял?
В 1976 на озеро Тенгиз.)


Так то по фейловому сценарию покатило. Меня интересует: когда Советы рассматривали приводнение как основной вид возврата космонавтов на Землю?
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  Zoggyla 03.08.2020 в 13:26:24   # 758820
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:22:47
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 07:17:03
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:12:57
Когда СССР космонавтов приводнял?
В 1976 на озеро Тенгиз.)


Так то по фейловому сценарию покатило. Меня интересует: когда Советы рассматривали приводнение как основной вид возврата космонавтов на Землю?
А откуда возник вопрос об этом? Безволосый, про Гагарина вспомнил, видимо))), да кстати не задавались вопросом " почему они всегда мимо Америки прмахиваются"?)
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  troll 03.08.2020 в 13:46:20   # 758824
а как тебе такое, илон маск?
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  Rebel 03.08.2020 в 14:18:16   # 758832
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  портфил 03.08.2020 в 14:35:01   # 758837
Цитата: Hairless от 03.08.2020 07:08:39
Цитата: Rebel от 03.08.2020 06:53:56
И батут Рагозина не понадобился.

...чтобы повторить то, что СССР сделал 60 лет назад...


Методичка кремлебота как раз для прокладок-типчиков на этой помойки ))))
Отправили пилотируемые корабли - повторили достижение Гагарина.
Высадили людей на Луну - повторили достижение 50 летней давности.
Высадили людей на Марс - выбросили много денег в никуда.)))))

у ватанов - космические достижения американца Маска- это как история с сланцевой добычей нефти, из за которой пуйло с варюгами дружками, Россию во всех позах отымели на нефтяном мировом рынке ((((
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  Hairless 03.08.2020 в 14:37:10   # 758838
Цитата: Rebel от 03.08.2020 08:18:16
Цитата: Hairless от 03.08.2020 07:08:39
Цитата: Rebel от 03.08.2020 06:53:56
И батут Рагозина не понадобился.

...чтобы повторить то, что СССР сделал 60 лет назад...


СССР и РОССИЯ разные страны.

Тем не менее Россия ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ в запусках, делала это даже в самые трудные годы, и продолжает делать это в пределах необходимости и финансовых (не технических!) возможностей.
Кстати, Казахстан тоже далеко не КазССР.
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  портфил 03.08.2020 в 14:39:09   # 758840
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:22:47
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 07:17:03
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:12:57
Когда СССР космонавтов приводнял?
В 1976 на озеро Тенгиз.)


Так то по фейловому сценарию покатило. Меня интересует: когда Советы рассматривали приводнение как основной вид возврата космонавтов на Землю?


вот ну очень понравилось понятно и просто, где сейчас американцы и другой космический мир и где ворюга пуйло со своим Прорывом без всяких раскачек )))
у меня права с 1980 года.
и я помню, как на первом жигуленке я бортовал колеса сам.
хотя вряд ли кто из троллей помнит, как это и что это.
так это работа не для белого человека!
да еще накачивал колесо ручным насосом!
а потом американцы придумали бескамерные шины.
а потом еще шины зимние и летние.
а потом еще зимние - шипованные и не шипованные.
и придумали станки, которые снимают и надевают шины,
да еще балансируют их. и накачивают их.
и ездил я к южным ребятам, у которых "сервис" замены в вагончике.
с ручными домкратами и гайки крутили вручную.
а еще потом нашел сервис современный - подьемник, гайковерты,
современные станки и колеса замененные колеса моют,
чтобы мне багажник не попачкать или забирают к себе в "гостиницу для шин"
до следующей замены и "до свиданья" говорят, "ждем вас через полгода!"
и бросил я даже южных ребят для этого сервиса.

так вот, если говорить про Дракон и американскую космическую программу,
так рашка до сих пор бортуют колеса сами.

)))
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:45:30   # 758844
Портфил, ты такой старый, а мозгов у тебя как на фото в правах 1980 года)))
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  Hairless 03.08.2020 в 14:49:29   # 758845
Тем не менее, если отбросить Портфиловское словесное дерьмо, останутся факты:
1. СССР (Россия) еще в 60-е годы научились отправлять людей в космос, возвращать их оттуда, проработав варианты посадки на землю (потому что своя территория большая), на воду (на случай аварии), в глухую тайгу (пригодилось) и пр.;
2. США тоже умели это делать примерно в то же время, плюс высаживали людей на Луну. Потом перестали, скорее всего чисто по экономическим причинам (ну тупо было дешевле с Байконура)
3. Маск в 20-х гг 21 века также научился это делать, использовав многочисленные наработки и персонал НАСА и финансовую поддержку Госдепартамента и Минобороны США.
Вот чего у него не отнять - он действительно эффективный менеджер, великолепный организатор, без всякой иронии.
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  troll 03.08.2020 в 14:51:59   # 758847
Quote:
Кстати, Казахстан тоже далеко не КазССР.

а что? казахстан это узссср, или таджикская сср?
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  Hairless 03.08.2020 в 14:56:20   # 758848
Цитата: troll от 03.08.2020 08:51:59
Quote:
Кстати, Казахстан тоже далеко не КазССР.

а что? казахстан это узссср, или таджикская сср?

Республика Казахстан - страна, живущая за счет продажи природных ресурсов.
Казахская ССР из этих ресурсов производила много чего полезного для жизни.
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  портфил 03.08.2020 в 14:59:10   # 758849
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:22:47
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 07:17:03
Цитата: Ара горный от 03.08.2020 07:12:57
Когда СССР космонавтов приводнял?
В 1976 на озеро Тенгиз.)


Так то по фейловому сценарию покатило. Меня интересует: когда Советы рассматривали приводнение как основной вид возврата космонавтов на Землю?


вот почувствуй разницу ))))

СПРАВКА:

в допотопных Союзах:
возвращает на Землю груз 100кг!
экипаж ВСЕ ВРЕМЯ находится в НЕСНИМАЕМЫХ скафандрах
экипаж ходит в туалет под себя в подгузники!!! Тока представьте какая там вонища в закрытой кабине!!!
управление с помощью тыканья ТРОСТОЧКОЙ!!)))

В суперсовременном корабле CrewDragon2:
возвращает груз ТРИ ТОННЫ!!!!!!!!!!!!
есть туалет
экипаж спокойно может переодеваться в обычную одежду
управление ТАЧСКРИНОМ!!!
)))))
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  портфил 03.08.2020 в 15:05:26   # 758853
Цитата: Hairless от 03.08.2020 08:49:29
останутся факты:
.


ну ты ещё Куликовской битвой апротив татар ВОЗГОРДИСЬ ))))

да и про бабло, Путинским супер пупер управленцам - которые сейчас просирают Россию и выводят бабло по заграницам- сколько бы денег не давали бы всё равно гавно получается, ибо руки из жопы растут ( а вернее пуйло и его миллиардеры управленцы всё пиздят )), хотя нее можно столько угрохать- на всё и остаться с голой жопой но получить то что уже имеет запад )))

и вообще Маск - мошенник и русофоб! Это знает каждый россиянин. Он украл советские чертежи из журнала «Наука и жизнь» и теперь нагло, вальяжно, с упоением плюет в душу простым русским людям! Прокладки ватные не дадут соврать на этой помойки ))))))

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  портфил 03.08.2020 в 15:09:21   # 758855
Цитата: Hairless от 03.08.2020 08:56:20
Цитата: troll от 03.08.2020 08:51:59
Quote:
Кстати, Казахстан тоже далеко не КазССР.

а что? казахстан это узссср, или таджикская сср?

Республика Казахстан - страна, живущая за счет продажи природных ресурсов.
Казахская ССР из этих ресурсов производила много чего полезного для жизни.


ладно ватан тролль мне не поверишь )))) а вот своему ИДОЛУ и БОЖЕСТВУ надеюсь поверишь факты и нечего кроме фактов ( как говорится слово не воробей))))

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  портфил 03.08.2020 в 15:11:07   # 758857
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  walker 03.08.2020 в 15:13:35   # 758859
Про положение космических дел в СССР более-менее ясно: ценой потерь по особому поручению Компартии советский космонавт первым побывал в космосе.
Про нынешнее положение российской космонавтики тоже понятно: давно растеряно то преимущество, и похоже, безвозвратно и навсегда.
Какое такое чувство местного титусянина пробуждается, когда тут начинают мерять письки Расеюшки и Пендосии?
Для начала бы попробовать догнать одну Калифорнию, да в хлам проигравших вторую мировую Германию с Японией. А научный прогресс, космонавтика, энергетика - производные.

Ей-Богу, как шпана с кастетом со взглядом изподлобья и цедящий сквозь зубы: "А зато могу уебать по морде"

И да, я знаю, в Америке негров линчуют.
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  plex 03.08.2020 в 15:27:14   # 758861
Юра, прости...
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  Zoggyla 03.08.2020 в 15:40:50   # 758865
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  stasik02 03.08.2020 в 15:45:39   # 758867
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  Hairless 03.08.2020 в 15:54:59   # 758870
Цитата: портфил от 03.08.2020 09:09:21

ладно ватан тролль мне не поверишь )))) а вот своему ИДОЛУ и БОЖЕСТВУ надеюсь поверишь факты и нечего кроме фактов ( как говорится слово не воробей)))).


Я уже неоднократно писал здесь, но могу повторить еще раз для альтернативно одаренных: Путин для меня - не идол и не божество. Это ты не можешь шагу ступить без его упоминания.
То, что Путин говорил про галоши - его личное мнение, я помню другие факты.
Хорошо ли, плохо ли - он потихоньку вытаскивает страну из той задницы, в которую ее загнали поклонники рыночной экономики и западной демократии. Наверное, кто-то бы смог это сделать лучше. Но ведь мог бы и хуже. И космонавтика ныне могла бы быть на другом уровне. Но в 90-е гораздо реальнее был вариант с полным крахом.
Жизнь идет, люди работают, страна развивается, космонавтика в том числе. Не так быстро, как хотелось бы, но - "процесс идет"(с).
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  stasik02 03.08.2020 в 18:03:56   # 758917
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  Ал 03.08.2020 в 20:56:11   # 758953
Какое такое чувство местного титусянина пробуждается, когда тут начинают хвастать "письками" Пендосии?
Для начала бы попробовать догнать одну Калифорнию, да в хлам проигравших вторую мировую Германию с Японией. А научный прогресс, космонавтика, энергетика - производные. ©

Ей-Богу, как обиженная школота со взглядом иСподлобья, цедящая сквозь зубы: "А зато могу какашками кидаться"... )))
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