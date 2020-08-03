Британия "хайли лайкли" откажется от российской вакцины

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danilov 03 Августа 2020 в 12:59:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с)
Цитата: kubik от 03.08.2020 08:14:01не будут, они же ясно пишут про предварительное опробование,т.е - это у них так положено, тем более, брексит, в общем ничего такого. Поэтому и страннная новость и дрожь)
Да ничего страшного перепакуют в Венгрии, и будут колоть.
Да ничего страшного перепакуют в Венгрии, и будут колоть.
Цитата: troll от 03.08.2020 08:19:50
идиотский заголовок. да и новость нам интересна, "Comme ci, comme ca"...
идиотский заголовок. да и новость нам интересна, "Comme ci, comme ca"...
Типичнейший здесь заголовок, скажу я Вам. И содержание соответствует.
Здесь есть все для удовлетворения потребителей такого рода инфо: Британия, Хайли-лайкли, Российская Вакцина от ковида.
Да эта новость просто обречена здесь на успех))
а принять вакцину, которая появится в октябре, из другой страны без всех полагающихся ей проверок страна не может.А зачем проверять? Вакцина то украдена Россией у Англии, так что будете колоть свою.
Цитата: walker от 03.08.2020 08:44:39Содержание заголовку источника соответствует: https://www.ruchron.com/news/karaulny/222568-britaniya-quot-hajli-lajkli-quot-otkazhetsya-ot-rossijskoj-vakciny/
Типичнейший здесь заголовок, скажу я Вам. И содержание соответствует.
Здесь есть все для удовлетворения потребителей такого рода инфо: Британия, Хайли-лайкли, Российская Вакцина от ковида.
Да эта новость просто обречена здесь на успех))
Типичнейший здесь заголовок, скажу я Вам. И содержание соответствует.
Здесь есть все для удовлетворения потребителей такого рода инфо: Британия, Хайли-лайкли, Российская Вакцина от ковида.
Да эта новость просто обречена здесь на успех))
Причем ты ведь любишь броские фразы.
Что тебя конкретно в этой не устраивает? )))