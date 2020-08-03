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Наука и техника
Британия "хайли лайкли" откажется от российской вакцины
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danilov 03 Августа 2020 в 12:59:09
Как уверяет "источник" Mirror, на Западе не доверяют русским и китайцам, а принять вакцину, которая появится в октябре, из другой страны без всех полагающихся ей проверок страна не может. Так же поступят и США.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 03.08.2020 в 13:10:13   # 758812
Да и хрен бы с ними.
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с)
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  Zoggyla 03.08.2020 в 13:10:39   # 758813
Странное заявление. Очень странное.
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  kubik 03.08.2020 в 14:14:01   # 758830
Да ничего страшного перепакуют в Венгрии, и будут колоть.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:17:35   # 758831
Цитата: kubik от 03.08.2020 08:14:01
Да ничего страшного перепакуют в Венгрии, и будут колоть.
не будут, они же ясно пишут про предварительное опробование,т.е - это у них так положено, тем более, брексит, в общем ничего такого. Поэтому и страннная новость и дрожь)
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  troll 03.08.2020 в 14:19:50   # 758833
идиотский заголовок. да и новость нам интересна, "Comme ci, comme ca"...
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  Zoggyla 03.08.2020 в 14:26:51   # 758835
Так, так. Таки -да!
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  walker 03.08.2020 в 14:44:39   # 758843
Цитата: troll от 03.08.2020 08:19:50
идиотский заголовок. да и новость нам интересна, "Comme ci, comme ca"...

Типичнейший здесь заголовок, скажу я Вам. И содержание соответствует.
Здесь есть все для удовлетворения потребителей такого рода инфо: Британия, Хайли-лайкли, Российская Вакцина от ковида.
Да эта новость просто обречена здесь на успех))
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  Софруджу 03.08.2020 в 16:58:14   # 758886
Да и ладно. Больно надо.
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  старик 03.08.2020 в 20:36:58   # 758948
Quote:
а принять вакцину, которая появится в октябре, из другой страны без всех полагающихся ей проверок страна не может.
А зачем проверять? Вакцина то украдена Россией у Англии, так что будете колоть свою.
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  Ал 03.08.2020 в 21:27:19   # 758959
Цитата: walker от 03.08.2020 08:44:39
Типичнейший здесь заголовок, скажу я Вам. И содержание соответствует.
Здесь есть все для удовлетворения потребителей такого рода инфо: Британия, Хайли-лайкли, Российская Вакцина от ковида.
Да эта новость просто обречена здесь на успех))
Содержание заголовку источника соответствует: https://www.ruchron.com/news/karaulny/222568-britaniya-quot-hajli-lajkli-quot-otkazhetsya-ot-rossijskoj-vakciny/

Причем ты ведь любишь броские фразы.
Что тебя конкретно в этой не устраивает? )))
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