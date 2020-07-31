В США запущен марсоход с ядерным источником энергии

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danilov 04 Августа 2020 в 19:53:07
Это третий за две недели запуск космических аппаратов к Марсу – 23 июля в Китае запущена АМС (автоматическая межпланетная станция) с орбитальным аппаратом и марсоходом «Тяньвэнь-1», а 19 июля в Японии запущен созданный в Объединённых Арабских Эмиратах марсианский орбитальный аппарат «Аль-Амаль». Прибытие их всех к Марсу прогнозируется в первой половине 2021 года.
При этом, если энергоснабжение китайской и эмиратской АМС будет осуществляться так же, как и у большинства других аппаратов – с помощью солнечных батарей – то для марсохода Perseverance этого недостаточно, поэтому на нём будут применены ядерные источники питания, как и у многих других аппаратов, направленных для исследования «внешних» частей Солнечной системы, где солнечное излучение значительно слабее, чем в окрестностях Земли.
Марсоход Perseverance будет иметь массу 1050 кг. Для сравнения, масса марсоходов предыдущих поколений составляла: Curiosity (с 2012 года) – 899 кг, Spirit и Opportunity (c 2004 года) – по 185 кг, Sojorner (1997) – 11,5 кг. Мощность двигательных установок первых трёх из этих марсоходов составляла соответственно 15 и 140 ватт (затраты энергии – до 0,9 кВт/ч на 1 сол (марсианский день, составляющий 24,5 часа), для чего было достаточно мощности их солнечных батарей. Но уже для марсохода Curiosity с энергопотреблением 2,4 кВт-час в сол этого было недостаточно, поэтому на нём был применён радиоизотопный источник энергии. Эта же практика была применена и на нынешнем марсоходе.
На Perseverance установлен радиоизотопный термоэлектрический источник энергии MMRTG, изготовленный в Национальной лаборатории Айдахо. Его расчётный срок службы составляет 14 лет, что значительно превышает планируемый срок работы марсохода – 1 марсианский год, или 687 земных дней. Как показывает практика, все предыдущие марсоходы в реальности работали значительно дольше, чем им изначально предписывалось. В качестве топлива для этого радиоизотопного генератора используется плутоний-238, произведённый в Окриджской национальной лаборатории.
Помимо этого, на марсоходе установлена лазерная установка SuperCam, произведённая Лос-Аламосской национальной лабораторией Минэнерго, также специализирующейся на ядерных исследованиях. Этот лазер будет способен определять химический состав пород на расстояниях до 6 метров (что, как считают учёные, позволит дать ответ на вопрос, существовала ли раньше на Марсе жизнь), а также позволит удалять лишние загрязнения их полученных образцов горных пород.
В сообщении американского космического агентства NASA также отмечается, что для запуска марсохода была выбрана ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) (а не кто-то из их конкурентов, например SpaceX), т.к. на настоящий момент ULA является пока единственным в США оператором космических запусков, имеющим сертификат на запуск космических аппаратов с ядерными материалами.
В дальнейшем NASA планирует использовать ядерные источники энергии и для других космических аппаратов для исследования «внешней» Солнечной системы, в частности, назван аппарат Dragonfly для исследования спутников Сатурна, запуск которого намечен на 2026 год, а также ряд других программ, которые пока находятся в стадии обсуждения, но не утверждены официально. Одна из основных проблем при этом состоит в том, что запасы плутония-238, (который является основным источником энергии для космических аппаратов), которые были ранее накоплены как побочный продукт производства оружейного плутония, подходят к концу, поэтому имеется необходимость налаживать производство плутония-238 для гражданских целей.
https://www.atomic-energy.ru/news/2020/08/04/106024
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