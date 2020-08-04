Семь казахстанских учёных испытали на себе вакцину от коронавируса, которую разработали сами

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danilov 04 Августа 2020 в 22:15:03
Специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) испытали на себе вакцину от коронавирусной инфекции, которую создали сами, сообщает МИА "Казинформ".
Разработчики сделали себе прививки в конце июля.
"26 июля проведена вакцинация пяти учёных-разработчиков во главе с генеральным директором Кунсулу Закарья собственной инактивированной вакциной против Covid-19 QazCovid-in, и на следующий день после наблюдения за вакцинированными сотрудниками и получения сведений о том, что вакцина безопасна, была проведена вакцинация ещё двух сотрудников", – сообщили в институте.
В институте добавили, что всего вакцину получили семь учёных: Закарья, Кутумбетов, Хайруллин, Орынбаев, Султанкулова, Абдураимов и Нурабаев.
Вакцинация позволила полностью воспроизвести I/II фазы планируемых клинических исследований вакцины против Covid-19, разработанной в НИИПББ.
В институте также пояснили, что вакцинация была необходима для полной эпидемиологической защиты научных сотрудников, непосредственно выполняющих работу по разработке технологии изготовления и испытаний первой отечественной вакцины против коронавируса. За всеми, кому ввели вакцину, ведут клиническое наблюдение.
"По состоянию на 4 августа все вакцинированные сотрудники здоровы, что свидетельствует о безопасности вакцины. Проводятся исследования биохимического и гематологического анализа крови и мочи, а также определён уровень антител в сыворотке крови методом ИФА и в реакции нейтрализации", – рассказали специалисты.
Доклинические испытания будут завершены 20 августа, результаты передадут в Минздрав. После получения разрешения от Министерства здравоохранения РК в сентябре ожидается начало клинических испытаний на 44 добровольцах, не имеющих антител к коронавирусу. В середине октября по плану приступят ко второй фазе испытаний, во время которой вакцину испытают на 200 добровольцах. Второй этап должен быть завершён в декабре 2020 года.
В институте добавили, что как только ВОЗ подтвердит результаты клинических испытаний вакцины, Казахстан будет готов к её производству.
30 июля сообщалось, что казахстанская вакцина против Covid-19 успешно проходит испытания. Результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Казахстана.
Также в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете испытали вакцину, которую разработали в Австралии. Директору центра Кайсару Табынову ввели препарат под названием COVAX-19.
МИА "Казинформ"
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Не хочу обидеть...но разве у нас есть учёные?
Цитата: Денис222 от 04.08.2020 16:40:49Были.... теперь после вакцинации ждите продолжения "Обитель зла"
Водка с перцем?
Не хочу обидеть...но разве у нас есть учёные?
Водка с перцем?
Не хочу обидеть...но разве у нас есть учёные?