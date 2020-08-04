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Наука и техника
Семь казахстанских учёных испытали на себе вакцину от коронавируса, которую разработали сами
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danilov 04 Августа 2020 в 22:15:03
Вакцину создали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) испытали на себе вакцину от коронавирусной инфекции, которую создали сами, сообщает МИА "Казинформ".

Разработчики сделали себе прививки в конце июля.

"26 июля проведена вакцинация пяти учёных-разработчиков во главе с генеральным директором Кунсулу Закарья собственной инактивированной вакциной против Covid-19 QazCovid-in, и на следующий день после наблюдения за вакцинированными сотрудниками и получения сведений о том, что вакцина безопасна, была проведена вакцинация ещё двух сотрудников", – сообщили в институте.

В институте добавили, что всего вакцину получили семь учёных: Закарья, Кутумбетов, Хайруллин, Орынбаев, Султанкулова, Абдураимов и Нурабаев.

Вакцинация позволила полностью воспроизвести I/II фазы планируемых клинических исследований вакцины против Covid-19, разработанной в НИИПББ.

В институте также пояснили, что вакцинация была необходима для полной эпидемиологической защиты научных сотрудников, непосредственно выполняющих работу по разработке технологии изготовления и испытаний первой отечественной вакцины против коронавируса. За всеми, кому ввели вакцину, ведут клиническое наблюдение.

"По состоянию на 4 августа все вакцинированные сотрудники здоровы, что свидетельствует о безопасности вакцины. Проводятся исследования биохимического и гематологического анализа крови и мочи, а также определён уровень антител в сыворотке крови методом ИФА и в реакции нейтрализации", – рассказали специалисты.

Доклинические испытания будут завершены 20 августа, результаты передадут в Минздрав. После получения разрешения от Министерства здравоохранения РК в сентябре ожидается начало клинических испытаний на 44 добровольцах, не имеющих антител к коронавирусу. В середине октября по плану приступят ко второй фазе испытаний, во время которой вакцину испытают на 200 добровольцах. Второй этап должен быть завершён в декабре 2020 года.

В институте добавили, что как только ВОЗ подтвердит результаты клинических испытаний вакцины, Казахстан будет готов к её производству.

30 июля сообщалось, что казахстанская вакцина против Covid-19 успешно проходит испытания. Результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Казахстана.

Также в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете испытали вакцину, которую разработали в Австралии. Директору центра Кайсару Табынову ввели препарат под названием COVAX-19.

МИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 04.08.2020 в 22:40:49   # 759134
Водка с перцем?
Не хочу обидеть...но разве у нас есть учёные?
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  звукач 04.08.2020 в 22:48:12   # 759137
Цитата: Денис222 от 04.08.2020 16:40:49
Водка с перцем?
Не хочу обидеть...но разве у нас есть учёные?
Были.... теперь после вакцинации ждите продолжения "Обитель зла"
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  Zoggyla 04.08.2020 в 22:52:37   # 759139
Зря вы так! Нужно ждать результата.
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  kubik 04.08.2020 в 23:08:29   # 759143
Пожелаем им крепкого здоровья.
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  Ал 04.08.2020 в 23:12:48   # 759144
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