Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

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danilov 07 Августа 2020 в 22:42:47
— регистрация вакцины планируется 12 августа. Сейчас идёт третий, последний этап испытаний;
— документы для регистрации вакцины и данные клинических исследований — на экспертизе, вопрос регистрации решат после неё;
— у всех добровольцев, испытывающих вакцину, выработался иммунитет к инфекции, побочных эффектов нет;
— первыми привьют врачей и пожилых людей;
— вакцинирование детей начнётся только после завершения испытаний на взрослых;
— по словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина подойдёт не всем. Людям, имеющим хронические заболевания, необходима консультация врача;
— эффект от вакцинации станет заметным тогда, когда сформируется популяционный иммунитет. Это зависит от того, насколько массово будут прививаться жители страны;
— заинтересованность в российской вакцине проявили более 20 государств.
https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/society/2020/8/3/1053081.html
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