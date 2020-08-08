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Наука и техника
Китай обогнал США по числу публикаций в области естественных наук
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danilov 08 Августа 2020 в 21:39:11
ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Китай опередил США по количеству публикаций в области естественных наук, что говорит о его растущем потенциале в сфере научных исследований. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei со ссылкой на доклад японского Национального института научной и технологической политики.

В период с 2016 по 2018 год китайские ученые опубликовали почти 306 тыс. научных статей, в то время как американские - 281 тыс. В результате КНР впервые обогнала США по доле публикаций в мировых изданиях - 19,9% против 18,3% соответственно. При этом количество подготовленных в Китае научных работ выросло в 10 раз по сравнению с периодом 1996-1998 годов и в 3,6 раза по отношению к промежутку между 2006 и 2008 годом.

Качество китайских исследовательских работ также приближается к американскому. Из 10% самых цитируемых статей в 2017 году 24,7% были написаны американцами, а 22% - гражданами КНР. Спецификация работ ученых из двух стран отличается. В Китае преобладают исследования в области материаловедения, химии, инженерии и математики. США при этом сосредоточены на медицине и фундаментальных науках.

Рост научного потенциала Китая обусловлен в том числе и масштабными вливаниями в этот сектор, отмечает Nikkei. В 2018 году Китай выделил на развитие научно-исследовательской деятельности порядка $554 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. Расходы США на эти же цели выросли на 5% - до $581 млрд. Также КНР в период с 2000 по 2018 год увеличила на 10% объем выделяемых средств на высшее образование, в то время как в США этот показатель поднялся только в 1,8 раза

https://nauka.tass.ru/nauka/9150707
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  KapitanNemo 08.08.2020 в 22:29:06   # 759677
Quote:
Также КНР в период с 2000 по 2018 год увеличила на 10% объем выделяемых средств на высшее образование, в то время как в США этот показатель поднялся только в 1,8 раза


10% - это 1.1 раз
1.8 раза - это 80%

80% больше 10% в 8 раз
так вроде?

Одной из причин спора США и Китая - это кража научных работ у американских ученных.
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  Absolute 09.08.2020 в 00:00:02   # 759732
Количество не всегда переходит в качество. Хочется вспомнить слова Джона Кеннеди о СССР - Что победу ковали за партами с карандашом в руках, а не бряцаньем вооружением.
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  Absolute 09.08.2020 в 02:25:29   # 759759
На просторах интернета в научном Российском сообществе муссируется тема "О современной проблеме Энергетики".

- Источник надвигающегося Экономического кризиса и уже пришедшего коронавируса - Остро стоящая проблема Энергетики.

- В США заканчивается топливо для АЭС. Они дошли до того, что уже с ракет снимают боеголовки и используют в виде топлива. Вопрос энергоносителей стоит у них остро.

- Американские представители промышленности лет 5 назад предупреждали, что Мир содрогнется, когда Китай пересадит один миллиард своих граждан на авто.

- В Китае пустуют огромные города, и первая из причин почему не могут заселить - нет электричества.

- Миру уже сейчас не хватает энергии и энергоносителей, а запасы кончаются. Предложение не покрывает спрос и даже хуже того, идет в рецессию.

- Выдвигалось предположение, что Европу отрежут от поставок нефти и газа. Но применили более изощренный план. Пандемия коронавируса(Никто уже не сомневается в рукотворности вируса) - Темпы развития мировой экономики замедлились, цены на энергоносители упали. Вопрос кому это выгодно ?
Главный выгодополучатель Китай. Скупают всё, что можно, в апреле месяце, когда катировки на энергоносители упали в минус. Больше всех на мировом рынке энергоносителей купил Китай. Также у динамично роста экономики Китая есть пагубный эффект это Экология планеты. Последствия коснутся всех, отчасти уже сейчас мы видим тотальную вырубку лесов в Сибири китайцами, Акции протеста в Хабаровске, а также поправки о вырубки леса на Байкале. В погоне за 300% прибыли человечество теряет рассудок.

Советские ученые и преподаватели в школах предупреждали, что нас ждет если разрушить систему образования(Не обязательно разрушать государство, достаточно разрушить систему образования и через 10-15 лет это государство само себя погубит). Тогда в это верилось с трудом. И вот сейчас наглядно показал коронавирус, по крайней мере в нашей стране, всё это.

Часто слышим заявление зеленых о экологической катастрофе - климатическое потепление вызывает таяние ледников и точка не возврата пройдена. Последствием будет что уровень мирового океана поднимется, и прибрежные города начнет топить. А это в свою очередь неизбежно приведет к массовой миграции, голоду и войне.

Тем более, что после мирового потопа наступит обязательно ледниковый период.

Всё это выпало на наш Век, вполне возможно, что 2020ый это только цветочки.

Если ничего быстро не предпринимать сейчас, то тяжело говорить о том, какое нас ждет будущее.

Хотелось бы, чтобы представители фундаментальных наук ошибались. Но пока такое редко происходит.

P.S.
Смена власти не принесет необходимого эффекта. Нужна смена парадигм и системы в целом.
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  Absolute 09.08.2020 в 02:25:57   # 759761
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  Absolute 09.08.2020 в 02:26:54   # 759763
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  Маке0912 09.08.2020 в 02:40:01   # 759769
Ал ты где пидораз ?
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