Китай обогнал США по числу публикаций в области естественных наук
danilov 08 Августа 2020 в 21:39:11
ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Китай опередил США по количеству публикаций в области естественных наук, что говорит о его растущем потенциале в сфере научных исследований. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei со ссылкой на доклад японского Национального института научной и технологической политики.
В период с 2016 по 2018 год китайские ученые опубликовали почти 306 тыс. научных статей, в то время как американские - 281 тыс. В результате КНР впервые обогнала США по доле публикаций в мировых изданиях - 19,9% против 18,3% соответственно. При этом количество подготовленных в Китае научных работ выросло в 10 раз по сравнению с периодом 1996-1998 годов и в 3,6 раза по отношению к промежутку между 2006 и 2008 годом.
Качество китайских исследовательских работ также приближается к американскому. Из 10% самых цитируемых статей в 2017 году 24,7% были написаны американцами, а 22% - гражданами КНР. Спецификация работ ученых из двух стран отличается. В Китае преобладают исследования в области материаловедения, химии, инженерии и математики. США при этом сосредоточены на медицине и фундаментальных науках.
Рост научного потенциала Китая обусловлен в том числе и масштабными вливаниями в этот сектор, отмечает Nikkei. В 2018 году Китай выделил на развитие научно-исследовательской деятельности порядка $554 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. Расходы США на эти же цели выросли на 5% - до $581 млрд. Также КНР в период с 2000 по 2018 год увеличила на 10% объем выделяемых средств на высшее образование, в то время как в США этот показатель поднялся только в 1,8 раза
https://nauka.tass.ru/nauka/9150707