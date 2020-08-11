Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Августа 2020 в 00:16:51
Вокруг выпуска первого тиража вакцины COVID-19 кипят страсти
Гонка за вакциной перекинулась с международной дистанции на внутренний забег. Каждая страна хочет первой поставить вакцину — это и международный престиж, и вполне конкретные финансовые дивиденды. Это нормально.
А вот что не нормально, это когда заинтересованные компании отстаивают интересы производителей иностранной вакцины.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ставит под вопрос эффективность российской вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи. При этом в АОКИ входят иностранные компании – как производители лекарственных средств и контрактно-исследовательские организации, так и консалтинговые компании и аналитические агентства.
АОКИ не выгодно появление российской вакцины. Входящие в ассоциацию фармкомпании будут фактическими бенефициарами выпуска зарубежной версии препарата, поскольку имеют свои отлаженные каналы дистрибуции.
Напомним, ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить регистрацию вакцины. Объединение считает, что стремление ускорить процесс — это «пережиток героической парадигмы, характерный для времен пионеров вакцинации».
Члены АОКИ
На сегодняшний день членами Ассоциации являются: Almedis, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Covance, Dokumeds, Eli Lilly Vostok S. A., ICON, IQVIA, Janssen Pharmaceutica, KCR, MB Quest, Medpace, Novartis, Novo Nordisk, Parexel, Pfizer, PPD, PRA Health Sciences, PSI, Servier, Syneos Health RUS, Worldwide Clinical Trials (WCT).
Интересно, Пфайзер и Астразенека, как и Модерна будут приостанавливать регистрации своих вакцин, если их попросят свои такие же ассоциации?
Комментарии, по рейтингу, по дате