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Наука и техника
Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150
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danilov 19 Августа 2020 в 11:34:50
ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Инактивированная вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm ("Синофарм") поступит в продажу на рынок в декабре этого года по цене около $150. Как заявил во вторник председатель правления, секретарь партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэнь, это станет возможно после завершения третьей фазы клинических испытаний.

"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке", - приводит его слова газета "Гуанмин жибао". "По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов (Wuhan Institute of Biological Products)", - добавил он.

"Мне лично сделали две инъекции вакцины, никаких побочных эффектов не было", - рассказал Лю Цзинчжэнь. "После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около $144)", - указал он.

"Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты где-то 97%, антитела вырабатываются медленно", - сказал Лю Цзинчжэнь. "Обычно требуется где-то полмесяца, чтобы выйти на уровень, которого будет достаточно для противодействия COVID-19. Если сделать две инъекции, то вероятность защиты может достичь 100%", - добавил он. "Интервал между первой и второй инъекцией составляет обычно 28 дней. В исключительных случаях можно одновременно сделать две инъекции в левое и правое предплечье. При каждой инъекции вводятся 4 микрограмма препарата", - рассказал представитель компании.

По его словам, необязательно проводить вакцинацию всех 1,4 млрд жителей Китая: вакцину необходимо привить трудящимся людям, проживающим в густонаселенных районах страны.

Инактивированные вакцины входящих в Sinopharm Уханьского института биопрепаратов и Пекинского исследовательского института биопрепаратов получили разрешение на начало первой и второй фаз клинических испытаний, результаты которых были опубликованы в июне. 23 июня Sinopharm начала третью фазы клинических испытаний инактивированной вакцины в ОАЭ.

https://tass.ru/obschestvo/9224299
Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 19.08.2020 в 11:46:42   # 761030
ватаны кто тут в ссался в потолок, особенно софруджу

ГДЕ СТОИМОСТЬ супер пуйловской первой вакцины от ковида? она же уже есть, работает ))))

или пуйло барыга и его дружки не знают за сколько кому впарить своё " пойло" ))))))))))))))
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  shlenchak 19.08.2020 в 12:07:27   # 761039
Цитата: портфил от 19.08.2020 05:46:42
ватаны кто тут в ссался в потолок, особенно софруджу

ГДЕ СТОИМОСТЬ супер пуйловской первой вакцины от ковида? она же уже есть, работает ))))

или пуйло барыга и его дружки не знают за сколько кому впарить своё " пойло" ))))))))))))))

Пзц любитель подкинуть говна на вентилятор)
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  Zoggyla 19.08.2020 в 12:12:42   # 761040
[quote name=портфил link=previd=111437#761030 date=1597816002]
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  Pole13 19.08.2020 в 12:41:22   # 761046
60000 тенге за вакцину
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