Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

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danilov 19 Августа 2020 в 11:34:50
"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке", - приводит его слова газета "Гуанмин жибао". "По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов (Wuhan Institute of Biological Products)", - добавил он.
"Мне лично сделали две инъекции вакцины, никаких побочных эффектов не было", - рассказал Лю Цзинчжэнь. "После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около $144)", - указал он.
"Если сделать одну инъекцию, то вероятность защиты где-то 97%, антитела вырабатываются медленно", - сказал Лю Цзинчжэнь. "Обычно требуется где-то полмесяца, чтобы выйти на уровень, которого будет достаточно для противодействия COVID-19. Если сделать две инъекции, то вероятность защиты может достичь 100%", - добавил он. "Интервал между первой и второй инъекцией составляет обычно 28 дней. В исключительных случаях можно одновременно сделать две инъекции в левое и правое предплечье. При каждой инъекции вводятся 4 микрограмма препарата", - рассказал представитель компании.
По его словам, необязательно проводить вакцинацию всех 1,4 млрд жителей Китая: вакцину необходимо привить трудящимся людям, проживающим в густонаселенных районах страны.
Инактивированные вакцины входящих в Sinopharm Уханьского института биопрепаратов и Пекинского исследовательского института биопрепаратов получили разрешение на начало первой и второй фаз клинических испытаний, результаты которых были опубликованы в июне. 23 июня Sinopharm начала третью фазы клинических испытаний инактивированной вакцины в ОАЭ.
https://tass.ru/obschestvo/9224299
Комментарии, по рейтингу, по дате
ГДЕ СТОИМОСТЬ супер пуйловской первой вакцины от ковида? она же уже есть, работает ))))
или пуйло барыга и его дружки не знают за сколько кому впарить своё " пойло" ))))))))))))))
Цитата: портфил от 19.08.2020 05:46:42
ватаны кто тут в ссался в потолок, особенно софруджу
ГДЕ СТОИМОСТЬ супер пуйловской первой вакцины от ковида? она же уже есть, работает ))))
или пуйло барыга и его дружки не знают за сколько кому впарить своё " пойло" ))))))))))))))
ватаны кто тут в ссался в потолок, особенно софруджу
ГДЕ СТОИМОСТЬ супер пуйловской первой вакцины от ковида? она же уже есть, работает ))))
или пуйло барыга и его дружки не знают за сколько кому впарить своё " пойло" ))))))))))))))
Пзц любитель подкинуть говна на вентилятор)