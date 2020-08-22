Казахстан занял последнее место в рейтинге грамотности детей

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danilov 22 Августа 2020 в 08:55:47
По словам вице-премьера, сейчас нужен серьезный анализ и принятие безотлагательных мер по улучшению ситуации на всех ступенях образования.
"По данным мировых рейтингов, Казахстан занял сегодня последнее 73-е место по воспитанию детей, результаты PISA говорят о снижение грамотности школьников. Если в странах ОЭСР дети постоянно повышают результаты читательской грамотности, то у нас есть вопросы и определенная тенденция на ухудшение", - сказал зампремьера республики.
Ералы Тугжанов также отметил, что в Казахстане растет количество детских садов. За три года прибавился 891 садик. Однако качество воспитания и навыков, которые получают казахстанские дети, остается под вопросом.
"Эти проблемы не решает и подушевое финансирование. Единый для всех госзаказ размешается по-разному в государственных и частных садах, и это серьезно вызывает сомнение в качестве работы", - сказал заместитель премьер-министра.
Тугжанов также проинформировал, что, по данным PISA – 2018 (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), Казахстан отстает от стран СНГ практически по всем показателям.
Кроме этого, актуальным для республики остается вопрос сокращения разрыва качества образования в городе и на селе.
Ранее глава Минобразования заявил, что до конца года будет обновлена программа финансирования сельских школ и учителям на селе повысят оплату труда. Это, по мнению министра Асхата Аймагамбетова, позволит привлечь квалифицированных специалистов в сельские школы и повысить уровень образования.
https://ru.sputniknews.kz/education/20200821/14766464/kazakhstan-deti-pisa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сперматозоиды уже в яйце понимают, что тут нужно выживать, а не жить.
Вот если бы наши эксперты считали, мы б в 10ке были...во всем. Но, как говориться... сколько раз халва не скажи, во рту слаще не будет.
alpha_portal 22.08.2020 в 11:37:39 # 761412