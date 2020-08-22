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Наука и техника
Казахстан занял последнее место в рейтинге грамотности детей
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danilov 22 Августа 2020 в 08:55:47
НУР-СУЛТАН, 21 авг — Sputnik. Казахстан занял последнее место в международном рейтинге по воспитанию детей. Об этом во время пленарного заседания республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки заявил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

По словам вице-премьера, сейчас нужен серьезный анализ и принятие безотлагательных мер по улучшению ситуации на всех ступенях образования.

"По данным мировых рейтингов, Казахстан занял сегодня последнее 73-е место по воспитанию детей, результаты PISA говорят о снижение грамотности школьников. Если в странах ОЭСР дети постоянно повышают результаты читательской грамотности, то у нас есть вопросы и определенная тенденция на ухудшение", - сказал зампремьера республики.

Ералы Тугжанов также отметил, что в Казахстане растет количество детских садов. За три года прибавился 891 садик. Однако качество воспитания и навыков, которые получают казахстанские дети, остается под вопросом.

"Эти проблемы не решает и подушевое финансирование. Единый для всех госзаказ размешается по-разному в государственных и частных садах, и это серьезно вызывает сомнение в качестве работы", - сказал заместитель премьер-министра.

Тугжанов также проинформировал, что, по данным PISA – 2018 (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), Казахстан отстает от стран СНГ практически по всем показателям.

Кроме этого, актуальным для республики остается вопрос сокращения разрыва качества образования в городе и на селе.

Ранее глава Минобразования заявил, что до конца года будет обновлена программа финансирования сельских школ и учителям на селе повысят оплату труда. Это, по мнению министра Асхата Аймагамбетова, позволит привлечь квалифицированных специалистов в сельские школы и повысить уровень образования.

https://ru.sputniknews.kz/education/20200821/14766464/kazakhstan-deti-pisa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 22.08.2020 в 09:24:17   # 761397
Просто умные дети уже даже не хотят рождаться в Казахстане.
Сперматозоиды уже в яйце понимают, что тут нужно выживать, а не жить.
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  Денис222 22.08.2020 в 09:43:26   # 761398
Вполне закономерно! Вы ждали чего-то другого? Я думаю мы везде и во всем волочиться будем на последних местах...столько лет строили, строили...а выходит ломали, ломали...
Вот если бы наши эксперты считали, мы б в 10ке были...во всем. Но, как говориться... сколько раз халва не скажи, во рту слаще не будет.
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  Софруджу 22.08.2020 в 09:57:29   # 761400
откуда появилась эта новость, которая не новость? Этот позорный результат Казахстана появился ещё зимой и тогда же обсуждался широко повсюду. По-моему, и на Титусе тоже. Министра тогда прямо ткнули как нашкодившего котёнка в его "обновлёнку", отсутствие оценок и другие сомнительные реформы. А он оправдывался, что, дескать, не из-за этого, т.к. НИШ хорошие результаты показывает. Не понимая, что в НИШ отобранные дети и поэтому у них хорошие результаты. Эдак и в любой школе 5% детей показали хорошие результаты
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  alpha_portal 22.08.2020 в 11:37:39   # 761412
Ну что ж. Растим новое поколение "джамшутов". Надо же кому то обслуживать богатых дядек в СНГ.
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