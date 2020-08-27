Бразилия сможет производить до 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год

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danilov 27 Августа 2020 в 14:39:35
«Россия рассматривает Бразилию в качестве очень важного партнера в создании защиты наших народов», — подчеркнул дипломат.
Он также отметил встречный интерес со стороны крупнейшего латиноамериканского государства и заверил, что в данном вопросе Москва руководствуется «необходимостью скорейшего обеспечения всего человечества эффективной и безопасной защитой от COVID-19».
Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» в Бразилию могут начаться уже в ноябре текущего года.
«Мы готовы поставлять нашу вакцину на бразильский рынок, и эти поставки могут начаться в ноябре. И это очень сильно отличает российскую вакцину от других, потому что мы действительно считаем, что уже в ноябре — декабре мы можем поставлять значимое количество вакцины и штату Парана, и Бразилии в целом», — заявил глава РФПИ.
Дмитриев также уточнил, что РФПИ договорился о партнерстве с фармацевтической компанией Uniao Quimica ("Униау кимика"), совместно с которой планирует производить российскую вакцину в Бразилии, и с A-Pharma ("А-фарма"). Всего, по его словам, у РФПИ есть договоренность о производстве 500 млн доз препарата в год.
По его словам, РФПИ уже передал информацию о результатах первой и второй фазы исследований в посольство России в Бразилиа и сможет также передать данные по третьей фазе клинических испытаний.
«Пока у нас есть предварительные договоренности на 60 млн доз в год, но мы надеемся, что <...> мы можем найти еще партнеров. Мы бы хотели в Бразилии производить около 200 млн доз вакцин в год», - заявил глава РФПИ в ходе слушаний в формате телеконференции по российской вакцине в комиссии нижней палаты бразильского парламента по противодействию эпидемии коронавируса.
Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», интерес к которой проявили власти нескольких стран региона, должны начаться в ближайшее время на базе Технологического института бразильского штата Парана с возможностью дальнейшей локализации ее производства в Бразилии. Соответствующее соглашение подписано 12 августа между властями региона и РФПИ.
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/27/braziliya-mozhet-stat-odnim-iz-centrov-proizvodstva-vakciny-sputnik-v
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/braziliya-smozhet-proizvodit-do-200-mln-doz-rossiyskoy-vakciny-v-god-glava-rfpi-1029537643
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