Разгадана загадка, почему с возрастом ощущение времени меняется

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GoodZone 15 Сентября 2020 в 16:19:10
Многие замечают, что с возрастом ощущение времени меняется — чем дальше, тем оно летит быстрее. И, оказывается, это не субъективное ощущение.
Результаты исследования японских нейрофизиологов Хаяши (Hayashi) и Иври (Ivry) из Национального института здоровья показали, что нейроны надкраевой извилины (gyrus supramarginalis — SMG) теменной доли, которые в мозге отвечают за "отсчет времени", со временем "утомляются", начинают отставать от темпа работы других нейронов, и ощущение времени искажается: пожилым людям, с одной стороны, кажется, что время "летит", с другой — они не успевают уложиться в короткие временные отрезки с выполнением определенных действий, потому что думают, что у них еще есть время.
Исследователи измеряли активность мозга участников эксперимента с помощью функциональной МРТ во время выполнения ими заданий по сравнению временных интервалов.
Здоровым взрослым участникам сначала 30 раз подряд показывали "адаптер" — серый кружок в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. Это называлось процедурой визуальной адаптации. После этого им показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с "адаптером".
Оказалось, что если продолжительность "адаптера" была большой, участники недооценивали время, а если короткой — переоценивали.
Результаты фМРТ показывали, что при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в надкраевой извилине снижалась, и после этого участники ошибались с оценкой времени.
Авторы отмечают, что нейроны SMG функционально реагируют на каждый сигнал. При многократном воздействии стимулов фиксированной продолжительности нейроны утомляются. То же происходит с оценкой человеком продолжительности многократно повторяющихся минут, часов, дней.
Степень искаженного восприятия времени в результатах эксперимента коррелировала с тем, насколько снизилась активность в нейронах надкраевой извилины — большая утомляемость нейронов приводила к большему искажению времени и ошибкам в его оценке.
http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0078-20.2020
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