Ядерный буксир

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danilov 18 Сентября 2020 в 22:21:09
Ядерный космический буксир "Нуклон" по маршруту - Луна-Венера-спутник Юпитера
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году аппарат должен отправиться в длительный полет с конечным пунктом на одном из спутников Юпитера, сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
"Контракт на аванпроект по космическому комплексу "Нуклон" будет заключен к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год", - рассказал Блошенко.
Говоря о программе полета буксира "Нуклон", исполнительный директор отметил, что "это будет не просто тестовый старт с "черным ящиком", а сразу полноценная научная программа".
В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон).
"У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию", - сообщил Блошенко.
https://tass.ru/kosmos/9467473
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