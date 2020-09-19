 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Ядерный буксир
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Сентября 2020 в 22:21:09


Ядерный космический буксир "Нуклон" по маршруту - Луна-Венера-спутник Юпитера

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" до конца 2020 года подпишет контракт на разработку комплекса "Нуклон", включающего космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году аппарат должен отправиться в длительный полет с конечным пунктом на одном из спутников Юпитера, сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Контракт на аванпроект по космическому комплексу "Нуклон" будет заключен к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год", - рассказал Блошенко.

Говоря о программе полета буксира "Нуклон", исполнительный директор отметил, что "это будет не просто тестовый старт с "черным ящиком", а сразу полноценная научная программа".

В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон).

"У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию", - сообщил Блошенко.

https://tass.ru/kosmos/9467473


1571x791
( 566.15Кб)

1587x900
( 394.38Кб)

1681x852
( 472.02Кб)

1683x840
( 355.65Кб)

1672x877
( 515.25Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 19.09.2020 в 03:52:47   # 763401
Тут спору нет прогресс на лицо. Но как там другая жизнь что ли. Все хотят быстрее Себастьян парерьро надоела жизнь на земле?
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 19.09.2020 в 16:53:16   # 763440
Я так понимаю, что в космосе чья скорость больше, тот и буксир будет)
поощрить | покарать
  Эндрю 19.09.2020 в 17:31:30   # 763447
Хера се раскладушка
поощрить | покарать
  acid 19.09.2020 в 19:05:14   # 763452
Мечты, мечты....
Как сказал Медведев "хватит нам уже говорить куда мы полетим в 2030 году"
поощрить | покарать
  PHATik 19.09.2020 в 20:21:32   # 763455
Бла бла бла, любят попиздеть чиновьечее отродье, Россия 2030, бабло попилят и на этом весь разговор, нету будущего в Российской космонавтике с таким правительственным аппаратом, они тексты пишут Лукашенко, ищут врагов извне, какой космос
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь