Завершены испытания Российского полногеномного секвенатора ДНК

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danilov 21 Сентября 2020 в 11:42:17
Как пояснили разработчики, в основе функционирования прибора лежит метод молекулярных колоний ДНК, разработанный учеными РАН тридцать лет назад. На современном этапе метод реализован в виде отечественной технологии массового параллельного секвенирования ДНК.
Основным техническим отличием разработанного комплекса является уникальный и более чувствительный по сравнению с иностранными аналогами оптический детектор. В наборе реагентов, реализующих принцип секвенирования путем синтеза, также реализован целый ряд ноу-хау, который обеспечивает большую, по сравнению с аналогами, длину прочтения расшифровываемых последовательностей ДНК, что крайне важно для целого ряда приложений, прежде всего в области персонализированной медицины.
«Появление отечественного оборудования и реагентов сделает технологии секвенирования доступнее и поможет вывести медицинские и эпидемиологические исследования на новый уровень. Развитие отечественной приборной и реагентной базы для генетических исследований требует разработки стандартных образцов и референтных методик, предназначенных для обеспечения метрологической прослеживаемости результатов выполняемых измерений», – сообщил заместитель руководителя Росстандарта Сергей Голубев.
Испытания проходили в несколько этапов и завершились расшифровкой и сборкой ДНК патогенного для человека микроорганизма – Mycobacterium tuberculosis, предоставленной Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины ФМБА. Результаты испытаний подтвердили полное соответствие отечественного комплекса, реагентов и программного обеспечения для массового параллельного секвенирования ДНК передовым зарубежным аналогам.
«Первым шагом для создания метрологической инфраструктуры должно стать включение последовательности нуклеотидов, или сиквенса, как внесистемной единицы в Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», – отметил руководитель ВНИИМ им. Д.И.Менделеева Антон Пронин.
Серийное производство прибора и реагентов планируется запустить в 2021 году на базе экспериментального завода научного приборостроения РАН (г. Черноголовка).
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3MjAyAAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
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