Новый 13-месячный календарь создали в Казахстане

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Гость 23 Сентября 2020 в 14:00:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для тех, кто в танке, Казахстан не хочет отдельный календарь, просто ученный из Казахстана предложил международному комитету свои вариант календаря, этот международный комитет именно этим и занимается, ищет замену не очень точному григорианскому календарю.
Цитата: vvka от 23.09.2020 10:14:26
Академический долбоеб.
Академический долбоеб.
Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.
Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.
Цитата: Nafis от 23.09.2020 10:54:20
Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.
Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.
Цитата: vvka от 23.09.2020 10:14:26
Академический долбоеб.
Академический долбоеб.
Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.
Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.
Погрешность в одни сутки по сравнению с годом равноденствий в григорианском календаре накопится примерно за 10 тысяч лет (в юлианском — примерно за 128 лет). Часто встречающаяся оценка, приводящая к величине порядка 3 тысяч лет, получается, если не учитывать, что со временем изменяется количество суток в тропическом году и, кроме того, изменяется соотношение между продолжительностями времён года. А этот долбоакадемик просто решил стать заметным.
Цитата: КЕДЫ от 23.09.2020 09:44:42
Зима не будет2
Зима не будет2
К этому и идем - думаешь уехал и псе Увас там в Ресей не лучше...