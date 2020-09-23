Новый 13-месячный календарь создали в Казахстане

Цитата: vvka от

Академический долбоеб. Академический долбоеб.

Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.