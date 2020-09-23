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Наука и техника
Новый 13-месячный календарь создали в Казахстане
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Гость 23 Сентября 2020 в 14:00:03
В Нур-Султане презентовали новый календарь, автором которого является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает "Хабар 24".

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Xplodk4 23.09.2020 в 14:08:47   # 763658
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  NBE 23.09.2020 в 14:31:06   # 763660
Когда коту делать нечего, он свои яйца лижет...
Для тех, кто в танке, Казахстан не хочет отдельный календарь, просто ученный из Казахстана предложил международному комитету свои вариант календаря, этот международный комитет именно этим и занимается, ищет замену не очень точному григорианскому календарю.
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  звукач 23.09.2020 в 14:37:42   # 763662
Больше то ученым заниматя нечем.... календарь!!! о как !! самое главное 32 мая будет или нет?
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  КЕДЫ 23.09.2020 в 15:44:42   # 763672
Зима не будет2
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  vvka 23.09.2020 в 16:14:26   # 763674
Академический долбоеб.
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  Zoggyla 23.09.2020 в 16:37:21   # 763677
401 попытка. А мир и ноне григорианит.
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  Nafis 23.09.2020 в 16:54:20   # 763680
Цитата: vvka от 23.09.2020 10:14:26
Академический долбоеб.

Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.
Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.
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  bIP6bIC 23.09.2020 в 17:19:33   # 763682
А в Казахстане больше не о ком новость написать, как о 401 изобретателе велосипеда?
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  андремас 23.09.2020 в 18:05:10   # 763685
Хорошая новость
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  Directrix 23.09.2020 в 18:22:57   # 763687
Ну с учетом того что земля на самом деле плоская, новый календарь нам просто необходим То-то я думаю что ничего не успеваю, а оказывается у меня один месяц скомуниздили.
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  vvka 23.09.2020 в 18:52:50   # 763689
Цитата: Nafis от 23.09.2020 10:54:20
Цитата: vvka от 23.09.2020 10:14:26
Академический долбоеб.

Разберитесь о чем речь. Может и не будете так категоричны.
Существующий календарь не совсем точный. Високосный год частично компенсирует эту неточность. Но за 400 лет набегают новые лишние сутки.


Погрешность в одни сутки по сравнению с годом равноденствий в григорианском календаре накопится примерно за 10 тысяч лет (в юлианском — примерно за 128 лет). Часто встречающаяся оценка, приводящая к величине порядка 3 тысяч лет, получается, если не учитывать, что со временем изменяется количество суток в тропическом году и, кроме того, изменяется соотношение между продолжительностями времён года. А этот долбоакадемик просто решил стать заметным.
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  старик 23.09.2020 в 19:35:38   # 763700
Под маской не видно какое у него умное лицо.
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  Рамзес 23.09.2020 в 19:55:04   # 763706
Цитата: КЕДЫ от 23.09.2020 09:44:42
Зима не будет2

К этому и идем - думаешь уехал и псе Увас там в Ресей не лучше...
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