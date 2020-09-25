О крупнейшем в мире производстве графеновых нанотрубок

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danilov 25 Сентября 2020 в 12:12:02
Производственная мощность установки составляет 50 тонн в год.
Ни одна компания на Земле не способна сейчас произвести даже одну тонну данного материала.
Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке ещё в конце 2013 года. В начале 2019 года компания в тестовом режиме запустила в Новосибирске установку Graphetron 50. В феврале она вышла на проектную мощность — 50 тонн. В 2020 году OCSiAl планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства до 150 тонн.
"Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь идет о промышленной установке, изготавливающей материал, обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых технологий, но еще и эра материалов"
"Сегодня запущена 50-тонная установка. Мы хорошо понимаем, что ни одна компания на Земле не способна произвести даже одну тонну. Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира, которые, к сожалению, запрещают называть свои названия".
Президент OCSiAl Юрий Коропачинский пояснил, что в прошлом году компания была аттестована как поставщик для таких технологических гигантов как, например, LG и Pirelli.
Автор уникальной технологии — ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 25.09.2020 07:28:51Что же вы, батенька, такой впечатлительный!? По секрету скажу, что где-то там рядом алмазики искусственные штампуют и отнюдь не технические, что де бирс в ужасе, отличить их от бриллиантов не может
Впечатлен. Рад за Россию, это действительно большой прорыв, нанотрубки это будущее!
Впечатлен. Рад за Россию, это действительно большой прорыв, нанотрубки это будущее!
KapitanNemo 25.09.2020 в 13:47:51 # 763844
Сколько стоит тонна графена?
Наверно как тонна золота?
KapitanNemo 25.09.2020 в 13:49:10 # 763845
Цитата: KapitanNemo от 25.09.2020 07:49:10если память не изменяет с помощью скотча)( не того, который как самогон)).
Графен кстати тоже российские ученые вроде открыли.
Графен кстати тоже российские ученые вроде открыли.
Цитата: KapitanNemo от 25.09.2020 07:47:51В порошке, 20 граммов - 950 рублей.
Помнится Польша заявляла о намерениях стать мировым производителем графена. Сдулись.
Сколько стоит тонна графена?
Наверно как тонна золота?
Помнится Польша заявляла о намерениях стать мировым производителем графена. Сдулись.
Сколько стоит тонна графена?
Наверно как тонна золота?
KapitanNemo 25.09.2020 в 14:33:05 # 763851
Цена продукта составляет около $2 тыс. за килограмм.
После запуска этого производства, компании OCSiAL оценивается в 1$ USD.
После запуска этого производства, компании OCSiAL оценивается в 1$ USD.[/quote]
в 1 миллиард $ USD вы хотели сказать...
Bloomberg (США): господство России на мировом рынке пшеницы продолжает расти
В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.
Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это "прорывом".
"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM
На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.
Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам, Танзанию. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.
В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.
Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность.
В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.
"Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.
По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.
Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это "прорывом".
"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM
На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.
Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам, Танзанию. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.
В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.
Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность.
В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.
"Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.
По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.
https://inosmi.ru/economic/20200923/248177296.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-22/russia-s-dominance-of-the-wheat-world-keeps-growing