О крупнейшем в мире производстве графеновых нанотрубок

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это "прорывом".

"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM

На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.

Также в этом году зерно у России стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам, Танзанию. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 миллионов тонн пшеницы из России.

В статье отмечается, что Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.

Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность.

В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.

"Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки", — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.

По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.

