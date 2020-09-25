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Наука и техника
О крупнейшем в мире производстве графеновых нанотрубок
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danilov 25 Сентября 2020 в 12:12:02
Новосибирская компания OCSiAl и её крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок Graphetron 50.

Производственная мощность установки составляет 50 тонн в год.

Ни одна компания на Земле не способна сейчас произвести даже одну тонну данного материала.

Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке ещё в конце 2013 года. В начале 2019 года компания в тестовом режиме запустила в Новосибирске установку Graphetron 50. В феврале она вышла на проектную мощность — 50 тонн. В 2020 году OCSiAl планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства до 150 тонн.

"Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь идет о промышленной установке, изготавливающей материал, обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых технологий, но еще и эра материалов"

"Сегодня запущена 50-тонная установка. Мы хорошо понимаем, что ни одна компания на Земле не способна произвести даже одну тонну. Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира, которые, к сожалению, запрещают называть свои названия".

Президент OCSiAl Юрий Коропачинский пояснил, что в прошлом году компания была аттестована как поставщик для таких технологических гигантов как, например, LG и Pirelli.

Автор уникальной технологии — ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский.







Комментарии, по рейтингу, по дате
  sergei55 25.09.2020 в 12:57:42   # 763839
не может быть такого в стране бензоколонке. наверняка кремлевский фейк)
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  NBE 25.09.2020 в 13:28:51   # 763840
Впечатлен. Рад за Россию, это действительно большой прорыв, нанотрубки это будущее!
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  Zoggyla 25.09.2020 в 13:45:17   # 763843
Цитата: NBE от 25.09.2020 07:28:51
Впечатлен. Рад за Россию, это действительно большой прорыв, нанотрубки это будущее!
Что же вы, батенька, такой впечатлительный!? По секрету скажу, что где-то там рядом алмазики искусственные штампуют и отнюдь не технические, что де бирс в ужасе, отличить их от бриллиантов не может
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  KapitanNemo 25.09.2020 в 13:47:51   # 763844
Помнится Польша заявляла о намерениях стать мировым производителем графена. Сдулись.

Сколько стоит тонна графена?
Наверно как тонна золота?
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  KapitanNemo 25.09.2020 в 13:49:10   # 763845
Графен кстати тоже российские ученые вроде открыли.
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  Zoggyla 25.09.2020 в 13:58:29   # 763846
Цитата: KapitanNemo от 25.09.2020 07:49:10
Графен кстати тоже российские ученые вроде открыли.
если память не изменяет с помощью скотча)( не того, который как самогон)).
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  Zoggyla 25.09.2020 в 14:07:24   # 763848
Цитата: KapitanNemo от 25.09.2020 07:47:51
Помнится Польша заявляла о намерениях стать мировым производителем графена. Сдулись.

Сколько стоит тонна графена?
Наверно как тонна золота?
В порошке, 20 граммов - 950 рублей.
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  GoodZone 25.09.2020 в 14:22:49   # 763850
Мировая бензоколонка, говорите? Ну-ну... Некоторым хоть иногда не мешало бы статистику посматривать, официальную или пусть даже либерального толка, можно и иностранную. Это для тех, кто - #PutinUhodi и "Заграница нам поможет" .
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  KapitanNemo 25.09.2020 в 14:33:05   # 763851
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d6790aa9a7947b19008de59

Цена продукта составляет около $2 тыс. за килограмм.

После запуска этого производства, компании OCSiAL оценивается в 1$ USD.

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  GoodZone 25.09.2020 в 14:42:13   # 763852
[quote name=KapitanNemo
После запуска этого производства, компании OCSiAL оценивается в 1$ USD.[/quote]

в 1 миллиард $ USD вы хотели сказать...
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  Dimmon 25.09.2020 в 16:08:52   # 763853
контрсанкции реально работают, лучше чем все другие инициативы, запад сам указал правильный путь
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  Hairless 25.09.2020 в 16:45:02   # 763858
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https://inosmi.ru/economic/20200923/248177296.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-22/russia-s-dominance-of-the-wheat-world-keeps-growing
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