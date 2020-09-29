Ученые Центра Гамалеи провели первый брифинг по вакцине "Спутник V" для врачей из США

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danilov 29 Сентября 2020 в 20:42:12
"Более 100 врачей и медицинских работников из медицинского центра "Маймонидес", одного из самых авторитетных медицинских учреждений в США, который с марта 2020 года находился на передовой линии борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, проявили большой интерес к российской вакцине "Спутник V" в ходе первого в своем роде онлайн-брифинга российских ученых из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - указано в сообщении.
Ученые Центра Гамалеи рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины "Спутник V", включая результаты проведенных клинических испытаний, а также о ходе проводимых в настоящий момент пострегистрационных клинических испытаний.
Руководитель департамента кардиологии "Маймонидес", профессор медицины Доктор Джейкоб Шани, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что данные, представленные НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, произвели огромное впечатление на специалистов из США. "Мы читали публикацию в журнале The Lancet, эта публикация также была очень впечатляющей. Вакцина показала хорошие результаты в ходе клинических испытаний первой и второй фазы, включая формирование антител и клеточного иммунитета, а побочные эффекты были минимальными. Все это звучит очень обнадеживающе. На данный момент мы знаем, что она вызывает формирование антител и является безопасной. Теперь нам надо подтвердить, что она действительно защищает от коронавирусной инфекции. Я лично задал вопрос о том, заболел ли кто-то из вакцинированных волонтеров, и ответ был, что нет. Я бы очень хотел узнать о результатах вакцинации более многочисленных групп", - сказал он.
11 августа вакцина "Спутник V" получила свидетельство Минздрава РФ о регистрации, став первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 4 сентября в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet опубликована научная статья с результатами фаз 1-2 клинических исследований вакцины, которые продемонстрировали отсутствие серьезных нежелательных явлений и формирование устойчивого иммунного ответа у 100% участников исследований.
В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V" с участием 40 тыс. добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тыс. человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре - ноябре 2020 года.
ТАСС