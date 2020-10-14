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danilov 14 Октября 2020 в 17:00:12
Компания-разработчик подтвердила паузу в исследованиях, но не раскрыла причину этого шага, ограничившись заявлением о том, что приоритетом для компании является безопасность.
Eli Lilly - компания, для лекарства которой (наряду с Regeneron) Трамп обещал как можно скорее добиться одобрения.
Приостановленное исследование под названием ACTIV-3 началось в августе. В нем участвуют около 10 тыс. пациентов, находящихся в стационарах, из США, Дании и Сингапура. Все участники исследования получают ремдесивир, который уже получил экстренное разрешение на использование в Соединенных Штатах, а также препарат из антител, который разрабатывает американская Eli Lilly совместно с канадской компанией AbCellera, либо плацебо.
Препарат Eli Lilly - аналог лекарства Regeneron, которым лечили президента США Дональда Трампа. В основе обоих - нейтрализующие антитела к коронавирусу, но препарат от Eli Lilly содержит только один тип антител, а лекарство от Regeneron - два. И Eli Lilly, и Regeneron Pharmaceuticals ранее обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой выдать разрешение на экстренное использование их препаратов от COVID-19, хотя исследования еще не завершены.
Днем ранее в США были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson по причине "необъяснимой болезни" у одного из участников испытания.
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