Выпускники «Болашақ» создали уникальный аппарат для незрячих людей

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портфил 17 Октября 2020 в 11:27:07
Выпускники программы «Болашақ» Абдильда Шаменов и Нурбек Енсебаев в команде с изобретателем Галимжаном Габдрешовым основали стартап «SEZUAL» для поддержки слабовидящих и незрячих людей. Совместно с единомышленниками они занимаются запуском в производство уникального устройства, аналогов которого на сегодняшний день в мире нет, передает пресс-служба МОН РК.
«Благодаря программе «Болашақ» я получил возможность реализовать самые смелые идеи в сфере технологических инноваций. Наш проект «SEZUAL» нацелен на то, чтобы подарить возможность увидеть этот мир тем, кто больше всего в этом нуждается: слабовидящим и незрячим людям», – отметил Нурбек Енсебаев.
По словам болашакера, повсеместное внедрение данного девайса позволит незрячим стать работоспособными и приносить пользу обществу.
«SEZUAL» – это вспомогательное устройство для незрячих людей, позволяющее ориентироваться в открытом пространстве без посторонней помощи. Устройство излучает определенный щелчок с высоким импульсом, отражающимся от окружающих объектов, который передает информацию об их форме, материале, расстоянии до них и направлении их движения. В целом, на разработку устройства, которое имеет форму медальона, ушло 3 года.
«Идея создания тифлоаппарата принадлежит изобретателю и идейному вдохновителю нашей команды Галимжану Габдрешову. Поначалу девайс был очень массивным. В последующем устройство было усовершенствовано, функционал расширен. А внешний дизайн был изменен по просьбе делегации слабовидящих и незрячих детей из Азербайджана, которые попросили придать аппарату форму сердца Тони Старка из серии комиксов «Марвел», – рассказал болашакер.
Апробация девайса началась в 2017 году. 20 человек изъявили желание протестировать устройство. Одной из первых протестировала аппарат жительница Алматы Жазира Молкибекова, которая к 16 годам полностью потеряла зрение. Благодаря аппарату женщина может с легкостью ориентироваться в пространстве. Так, спустя 5 дней после применения аппарата незрячая женщина уже каталась на велосипеде.
Следует отметить, что аппарат «SEZUAL» был продемонстрирован французской компании «CECIAA», которая более 30 лет работает с тифлоустройствами. В результате была подтверждена новизна изобретения и получена положительная экспертная оценка. По словам разработчиков, предварительная стоимость аппарата с обучением может составить порядка 3000 долларов, если производить девайс в Казахстане. При осуществлении производства в другой стране стоимость может существенно увеличиться.
Разработчики поделились планами по усовершенствованию аппарата.
«Меня всегда привлекали проекты, которые меняют качество жизни людей. Основная цель нашей команды – дать возможность жить полноценной жизнью всем слабовидящим и незрячим людям. Сейчас в команде 10 человек, и мы вышли на стадию готовности к сотрудничеству с государством для запуска аппаратов в производство», – добавил выпускник Манчестерского университета по программе магистратуры «Управление инновациями и предпринимательством» Абдильда Шаменов.
Абдильда занимается инвестиционной политикой в компании и вопросами патентования изобретения в различных юрисдикциях. К слову, казахстанский девайс для незрячих людей получил предварительный патент, который будет действителен в течение 18 месяцев.
В рамках проекта стимулирования продуктивных инноваций Всемирного банка в 2017 году команда выиграла грант, прошла программу акселерации в Назарбаев Университете и получила налоговые преференции благодаря резиденству в «Astana Hub».
https://bilimdinews.kz/?p=123095
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