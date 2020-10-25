Атомная подлодка Perle будет восстановлена после пожара
danilov 25 Октября 2020 в 06:33:12
Французские власти приняли решение восстановить атомную подводную лодку Perle ("Перль"), пострадавшую летом этого года от пожара.
По информации ТАСС, об этом сообщила в четверг министр вооруженных сил страны Флоранс Парли.
"Мы можем отремонтировать "Перль" и мы это сделаем", - подчеркнула она. По словам министра носовая часть подлодки, пострадавшая от пожара, будет демонтирована и вместо нее построена новая. Что касается кормовой части, то на ее место "будет приварена носовая часть подлодки Saphir ("Сафир")", списанной в прошлом году.
По сведениям региональной газеты "Уэст Франс", ремонт начнется в порту Шербура и будет завершен в потру Тулона. На него потребуется не менее 6 месяцев, в работах будут заняты 300 человек. Работы будет вести построившая лодку корпорация Naval Group.
Строительство Perle, подлодки класса "Руби", осуществлялось с марта 1987 года. Она была спущена на воду в Шербуре (запад страны) в сентябре 1990 года и вступила в строй в июле 1993 года. / Корабел.ру