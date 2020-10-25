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Наука и техника
В Казахстане приступили к сборке новых КамАЗов
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портфил 25 Октября 2020 в 19:15:29
В АО «КАМАЗ Инжиниринг», совместном предприятии ПАО «КАМАЗ» и АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг», освоен выпуск автомобилей поколения К4 – КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-65206.

Выпуском автомобилей КАМАЗ АО «КАМАЗ Инжиниринг» занимается с 2005 года. В начале этой осени сотрудниками совместного предприятия был освоен выпуск седельных тягачей нового модельного ряда. На сегодня произведено 15 единиц автомобилей КАМАЗ-5490 и 2 единицы КАМАЗ-65206. Освоение производства именно этих моделей обусловлено спросом со стороны потребителей, предъявляющих высокие требования не только к техническим характеристикам автомобилей, но и к удобству их эксплуатации и комфорту вождения.

Первые шесть автомобилей КАМАЗ-5490 уже поставлены малому и среднему бизнесу в рассрочку сроком до 36 месяцев, с первоначальным взносом от 10% и фиксированной ставкой 12% годовых в тенге. В планах компании на следующий год увеличить выпуск этих грузовиков до 100 единиц в год, а также освоить производство бортового грузовика КАМАЗ-65207 и магистрального тягача КАМАЗ 54901.

Совместное казахстанско-российское предприятие АО «КАМАЗ Инжиниринг» (Республика Казахстан, г. Кокшетау) за 15 лет работы выпусти более 15 тысяч единиц техники. Модельный ряд производимых автомобилей включает 85 базовых моделей и 98 различных модификаций автомобилей и спецтехники на шасси КАМАЗ.

https://kamaz.ru/press/releases/v_kazakhstane_zapushcheno_proizvodstvo_avtomobiley_kamaz_novogo_modelnogo_ryada/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.10.2020 в 22:33:45   # 765542
Что неужели вытеснят "Ховы" "МАНы" "Сетры"?
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  Walter 25.10.2020 в 23:30:48   # 765556
Зачем? Если двиг на камаз ставят ново
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  Pole13 25.10.2020 в 23:50:53   # 765560
Камаз 5490 хороший аппарат, по сути это лицензионный мерседес аксор. В России их стало очень много, лизинги, скидки свое дело сделали. Наш тягач 2000 года был самый старый на стоянке в России, а что еще обидней, этот Камаз в равных условиях расходовал на 10-15 литров соляры меньше старенького MANа.
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