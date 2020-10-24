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Наука и техника
Корабль NASA совершил историческую посадку на астероид Бенну
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портфил 26 Октября 2020 в 17:19:46
Новые снимки, сделанные миссией OSIRIS-REx, демонстрируют историческую первую посадку космического корабля NASA на сближающийся с Землей астероид Бенну. Образцы пород, составляющих астероид, будут доставлены на Землю в 2023 году.









Корабль приземлился в пределах метра от запланированной точки, используя передовую автоматизированную систему навигации. Ручное управление с Земли было бы в данном случае неэффективно из-за 18,5-минутной задержки связи.

Команде миссии потребуется около недели, чтобы определить, сколько точно образцов было собрано космическим кораблем. Требуемое количество составляет порядка 60 граммов (примерно как шоколадный батончик), однако капсула может вместить и до 2 килограммов материала с поверхности астероида.

Бенну — это усыпанный валунами астероид, расположенный на расстоянии более 320 миллионов км от Земли, в форме волчка размером с самый высокий небоскреб в России — Лахта-центр в Санкт-Петербурге. Объект представляет собой группу камней, удерживаемых вместе гравитацией.

Астероид активно выбрасывает в космос некрупные камни, гальку и мелкие частицы, что впервые засвидетельствовали камеры аппарата вскоре после прибытия к Бенну в декабре 2018 года.

Участок посадки корабля имеет диаметр чуть более 15 метров. Именно здесь аппарат ненадолго коснулся астероида своей трехметровой роботизированной рукой. Посадка и сбор образцов произошли примерно через 4,5 часа после того, как корабль покинул орбиту вокруг астероида и медленно спустился на него. Данные показали, что «рука» выпустила струю газообразного азота, подняв пыль и гальку. После сбора пород корабль отступил в безопасное место

«Это удивительное событие показало, как невероятная команда со всей страны объединилась и смогла преодолеть огромные трудности, расширяя границы знаний», — заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

По словам научного сотрудника Джейми Элсила, одна из основных целей миссии — понять происхождение Солнечной системы и жизни на Земле, а также роль астероидов в доставке на Землю образующих жизнь соединений.

Для анализа проб будут использоваться новейшие инструменты в лабораториях на Земле. Это предпочтительнее изучения фрагментов метеоритов, которые падают на Землю и загрязнены нашей окружающей средой.

https://www.gismeteo.ru/news/science/korabl-nasa-sovershil-istoricheskuju-posadku-na-asteroid-bennu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.10.2020 в 17:49:42   # 765607
Quote:
подняв пыль и гальку


Посланец с берегов галактической реки.
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  lokidogma 26.10.2020 в 19:19:58   # 765612
А где звезды ребят? Бюджет съели, дорисовать не осталось денег?
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  Ал 26.10.2020 в 19:35:52   # 765614
Quote:
Зонд НАСА собрал образцы породы астероида. Теперь он может их растерять https://www.bbc.com/russian/other-news-54677077
24 октября 2020
Зонд НАСА Osiris-Rex, посланный для сбора породы с астероида в нескольких сотнях миллионов километров от Земли, набрал так много образцов, что они вываливаются из его контейнера.
Руководители полета зонда, который на этой неделе приземлился на астероиде Бенну, говорят, что стали жертвами собственного успеха.
На снимках, переданных на Землю, видно, что дверцу контейнера заклинило в приоткрытом положении, и часть собранной породы вываливается, сообщает НАСА.
"Значительная часть собранных материалов высыпается", - признал глава миссии Данте Лауретта.
По его словам, зонд собрал около 400 г фрагментов астероида.
"Зонд выполнил свою задачу лучше некуда, - добавил он. - Меня больше всего беспокоит то, что мы теряем собранные образцы. Мы становимся жертвой нашего собственного успеха".
Теперь инженеры пытаются спасти остатки образцов.
...

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