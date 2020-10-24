Корабль NASA совершил историческую посадку на астероид Бенну

Зонд НАСА собрал образцы породы астероида. Теперь он может их растерять https://www.bbc.com/russian/other-news-54677077
24 октября 2020
Зонд НАСА Osiris-Rex, посланный для сбора породы с астероида в нескольких сотнях миллионов километров от Земли, набрал так много образцов, что они вываливаются из его контейнера.
Руководители полета зонда, который на этой неделе приземлился на астероиде Бенну, говорят, что стали жертвами собственного успеха.
На снимках, переданных на Землю, видно, что дверцу контейнера заклинило в приоткрытом положении, и часть собранной породы вываливается, сообщает НАСА.
"Значительная часть собранных материалов высыпается", - признал глава миссии Данте Лауретта.
По его словам, зонд собрал около 400 г фрагментов астероида.
"Зонд выполнил свою задачу лучше некуда, - добавил он. - Меня больше всего беспокоит то, что мы теряем собранные образцы. Мы становимся жертвой нашего собственного успеха".
Теперь инженеры пытаются спасти остатки образцов.
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