SpaceX запускает еще 60 спутников во время 15-й миссии Starlink

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портфил 26 Октября 2020 в 16:33:30
SpaceX запустила еще одну партию из 60 спутников Starlink, которые являются основным компонентом своей будущей глобальной услуги широкополосного доступа в Интернет. Запуск состоялся в 11:31 утра по восточному поясному времени с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде. На сегодняшний день это пятнадцатый запуск Starlink, и на сегодняшний день SpaceX запустила около 900 малых спутников на низкой околоземной орбите.
В этом запуске использовалась ракета-носитель первой ступени Falcon 9, которая дважды использовалась ранее, и оба раза в начале этого года, в том числе только в сентябре для доставки предыдущей партии спутников Starlink. Ракета-носитель также была успешно восстановлена после приземления в море на борту SpaceX. Плавающий автономный десантный корабль Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Ранее на этой неделе Независимый школьный округ округа Эктор в Техасе объявил себя новым пилотным партнером для сети Starlink SpaceX. В следующем году этот округ получит возможность подключения к широкополосной связи с низкой задержкой через сеть Starlink, сначала подключив до 45 домашних хозяйств, с планами расширить ее до 90 домашних клиентов, поскольку все больше групп будет запущено и подключено к сети.
Цель SpaceX со Starlink - предоставить услуги широкополосного доступа во всем мире на высоких скоростях и с задержкой, ранее недоступными в труднодоступных и сельских районах. Его большая группировка, которая будет стремиться вырасти до десятков тысяч спутников, прежде чем достигнет максимального целевого покрытия, предлагает большие преимущества с точки зрения задержки и надежности по сравнению с большими геосинхронными спутниками, которые обеспечивают самый современный спутниковый Интернет, доступный на рынке.
https://techcrunch.com/2020/10/24/spacex-launches-60-more-starlink-satellites-during-15th-starlink-mission/
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