Российские ученые удивлены, что американцы заново нашли воду на Луне

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danilov 27 Октября 2020 в 16:55:59
По его словам, в американской статье заслуги за это открытие полностью "в пользу их программы "Артемида" (возвращение США на Луну в 2024 году. — Прим. ред.).
"И конечно, (статья) ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали: о том, что вода также может находиться в веществе, которое освещается Солнцем", — сказал Митрофанов.
Он рассказал, что признаки воды на освещенных участках Луны обнаружили еще в 2009 году с помощью российского прибора LEND, поэтому сообщения о подобном открытии это "не новость".
LEND создали в кооперации с США и установили на американском лунном спутнике LRO.
"Исходно американская концепция заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затененных кратерах. Когда мы начали наш эксперимент LEND на борту американского аппарата LRO, то увидели признаки воды не только в затененных кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности", — пояснил ученый, добавив, что после этого статья российских ученых появилась в журнале Science.
Он пояснил, что большинство американских специалистов до сих пор стояли на позиции, что вода находится только в затененных кратерах.
"Сейчас в этой статье они сделали "великое американское открытие": они увидели, что вода есть на освещаемой поверхности", — добавил Митрофанов.
По его словам, согласно российским данным, вода может находиться почти на поверхности — под тонким слоем лунного вещества.
"Очередной великий успех американской науки, я их поздравляю", — с иронией прокомментировал ученый презентацию НАСА.
https://ria.ru/20201026/luna-1581656869.html
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Опубликовано: 20.10.2016
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