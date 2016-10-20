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Наука и техника
Российские ученые удивлены, что американцы заново нашли воду на Луне
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danilov 27 Октября 2020 в 16:55:59
Информация о том, что на освещенной стороне Луны есть признаки воды, известна российским ученым с 2010 года, однако американские коллеги до последнего отказывались в нее верить, заявил РИА Новости заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.

По его словам, в американской статье заслуги за это открытие полностью "в пользу их программы "Артемида" (возвращение США на Луну в 2024 году. — Прим. ред.).
"И конечно, (статья) ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали: о том, что вода также может находиться в веществе, которое освещается Солнцем", — сказал Митрофанов.

Он рассказал, что признаки воды на освещенных участках Луны обнаружили еще в 2009 году с помощью российского прибора LEND, поэтому сообщения о подобном открытии это "не новость".

LEND создали в кооперации с США и установили на американском лунном спутнике LRO.

"Исходно американская концепция заключалась в том, что вода на полюсах находится только в постоянно затененных кратерах. Когда мы начали наш эксперимент LEND на борту американского аппарата LRO, то увидели признаки воды не только в затененных кратерах, но и на регулярно освещаемой поверхности", — пояснил ученый, добавив, что после этого статья российских ученых появилась в журнале Science.

Он пояснил, что большинство американских специалистов до сих пор стояли на позиции, что вода находится только в затененных кратерах.

"Сейчас в этой статье они сделали "великое американское открытие": они увидели, что вода есть на освещаемой поверхности", — добавил Митрофанов.

По его словам, согласно российским данным, вода может находиться почти на поверхности — под тонким слоем лунного вещества.

"Очередной великий успех американской науки, я их поздравляю", — с иронией прокомментировал ученый презентацию НАСА.

https://ria.ru/20201026/luna-1581656869.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 27.10.2020 в 17:38:35   # 765675
Американцы до последнего упирались, чтобы Армстронга не подставлять. Не вода это.
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  Aborigen 27.10.2020 в 18:08:50   # 765676
А потом амеры найдут там лунных коротышек и наши скажут тож нам новость, мы давно это знали
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  jumanjiqz 27.10.2020 в 18:10:28   # 765677
Надо теперь российским ученным переплюнуть их, и пойти еще дальше, найти спирт на неосвещенной стороне Луны!
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  Dimmon 27.10.2020 в 18:23:59   # 765679
зачем сразу спирт, почему как Россия так спирт)) лучше нефть!
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  Zoggyla 27.10.2020 в 19:30:21   # 765686
Спирт побочный продукт производства углекислоты.
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  Ал 27.10.2020 в 19:47:02   # 765694
Quote:
08.11.2019
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Quote:
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Опубликовано: 20.10.2016
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  старик 27.10.2020 в 19:53:12   # 765696
Ну а что удивительного? Вон и Великой Отечественной американцы победили, без СССР, такова "великая" нация.
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