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Наука и техника
У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус
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портфил 31 Октября 2020 в 06:51:58
Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на коронавирус COVID-19, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что зараженные могли получить не вакцину, а плацебо. В ходе испытаний для проверки эффективности вакцины плацебо получат 10 тыс. из 40 тыс. участников.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости». Он сообщил, что первый компонент вакцины получила уже половина добровольцев, около 9 тыс. провакцинированы и второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи в августе. 27 октября Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявку об ускоренной регистрации «Спутник V». В этот же день в России началось производство второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Сейчас, по словам Гинцбурга, в центре думают о поправках в законодательство, которые позволят раскрыть результаты до окончания исследования. «Такая практика существует за рубежом — они вносят поправки. Хотя окончательное слово за Министерством [здравоохранения]», — заявил он ТАСС.

21 октября о заражении коронавирусом сообщил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который участвовал в испытаниях препарата. Он предположил, что в ходе исследований получил плацебо.

О регистрации вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Третья, пострегистрационная, фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а через 21 день делают вторую инъекцию.

https://www.kommersant.ru/doc/4550045

https://www.rbc.ru/society/28/10/2020/5f9944249a7947bf9965dd34
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  Даун 31.10.2020 в 07:17:48   # 765985
лучше водки с перцем я так понял ещё нет
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  alpha_portal 31.10.2020 в 09:09:05   # 765987
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  Ал 31.10.2020 в 10:44:28   # 765991
Quote:
Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на коронавирус COVID-19, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что зараженные могли получить не вакцину, а плацебо.
Quote:
21 окт, 20:30
Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
Добровольцу было 28 лет. По данным СМИ, он получил не дозу вакцины, а вещество, используемое в качестве плацебо
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/10/2020/5f906d749a794757f71e3ac1
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  lado 31.10.2020 в 13:29:20   # 765997
Вообще ни капли не удивлен
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  Hairless 31.10.2020 в 17:40:38   # 766009
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