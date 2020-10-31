У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус

лучше водки с перцем я так понял ещё нет

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на коронавирус COVID-19, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что зараженные могли получить не вакцину, а плацебо.