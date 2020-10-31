У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус

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портфил 31 Октября 2020 в 06:51:58
«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости». Он сообщил, что первый компонент вакцины получила уже половина добровольцев, около 9 тыс. провакцинированы и второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели.
Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи в августе. 27 октября Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявку об ускоренной регистрации «Спутник V». В этот же день в России началось производство второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», ее разработал новосибирский центр «Вектор».
Сейчас, по словам Гинцбурга, в центре думают о поправках в законодательство, которые позволят раскрыть результаты до окончания исследования. «Такая практика существует за рубежом — они вносят поправки. Хотя окончательное слово за Министерством [здравоохранения]», — заявил он ТАСС.
21 октября о заражении коронавирусом сообщил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который участвовал в испытаниях препарата. Он предположил, что в ходе исследований получил плацебо.
О регистрации вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Третья, пострегистрационная, фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а через 21 день делают вторую инъекцию.
https://www.kommersant.ru/doc/4550045
https://www.rbc.ru/society/28/10/2020/5f9944249a7947bf9965dd34
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.10.2020 в 09:09:05 # 765987
Цитата: Даун от 31.10.2020 01:17:48
лучше водки с перцем я так понял ещё нет
лучше водки с перцем я так понял ещё нет
Это самообман
Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», получили положительный результат теста на коронавирус COVID-19, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что зараженные могли получить не вакцину, а плацебо.Quote:
21 окт, 20:30
Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
Добровольцу было 28 лет. По данным СМИ, он получил не дозу вакцины, а вещество, используемое в качестве плацебо
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/10/2020/5f906d749a794757f71e3ac1
Власти Бразилии сообщили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca
Добровольцу было 28 лет. По данным СМИ, он получил не дозу вакцины, а вещество, используемое в качестве плацебо
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/10/2020/5f906d749a794757f71e3ac1
Цитата: alpha_portal от 31.10.2020 03:09:05
Это самообман
Цитата: Даун от 31.10.2020 01:17:48
лучше водки с перцем я так понял ещё нет
лучше водки с перцем я так понял ещё нет
Это самообман
Совершенно верно. Перец никакого терапевтического эффекта не даёт.