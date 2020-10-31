Казахстанско-турецкий биогазовый завод появится в Акмолинской области

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портфил 31 Октября 2020 в 20:32:57
Биогазовый завод мощностью 5 МВт/час с интегрированным заводом по производству органических удобрений планируют возвести в 2021 году.
Для реализации проекта уже подобрана инвестиционная площадка на 10 Га.
«Согласно протеиновой программе Kusto Group производство мяса и зерновых будет расти с каждым годом. Соответственно отходы растительного и животного происхождения будут увеличиваться. ТОО «Burabai Biogas and fertilizers factory» предложило решение по утилизации отходов из которых будет производится электроэнергия и органические удобрения. До 400-500 тонн в сутки необходимого сырья для биогазового завода планируется получать с производственных площадок местных птицефабрик и откормочных площадок», - директор ТОО«Burabai Biogas and Fertilizers Factory» Алмаз Туленов.
Ежегодно на новом предприятии планируют изготавливать 20 тысяч тонн сухих гранулированных органических удобрений и 10 тысяч тонн жидких органических удобрений.
Проект общей стоимостью 12 млрд тенге обеспечит рабочими местами около 40 человек.
По словам инвесторов, произведенная продукция благотворно влияют на водное и воздушное питание растений, способствуют развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, образующих симбиоз с корнями овощных культур, способствуя получению ими доступных питательных элементов, а также восстанавливают почву, что позволяет увеличить урожайность на 20-25%.
«В будущем компания планирует расширение производства. Инвесторы также планируют подать заявку на заключение инвестиционного контракта с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК. В этом отношении мы, совместно с местным акиматом будет поддерживать и сопровождать проект на всех его этапах. Соответствующий меморандум с компанией был подписан в середине сентября этого года», - сообщил региональный директор KAZAKH INVEST по Акмолинской области Ернур Жолумбетов.
К реализации проекта планируется привлечь турецкую компанию «Altaca holding». Холдинг представлен своими предприятиями в Турции, России.
На счету компании 250 завершенных проектов для международных компаний в индустриальной, коммерческой и строительной сфере.
https://invest.gov.kz/ru/media-center/press-releases/kazakhstansko-turetskiy-biogazovyy-zavod-poyavitsya-v-akmolinskoy-oblasti/
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