В Казахстане провели полномасштабный запуск атомного реактора

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портфил 31 Октября 2020 в 20:46:10
В Национальном ядерном центре РК успешно выполнен пуск реактора ИГР. Было реализовано полное проектное энерговыделение (5,2 ГДж) в активной зоне реактора и её разогрев до 1000 °С. Это первый полномасштабный пуск после проводимых с 2018 года работ по обновлению и профилактике оборудования технологических систем реактора, в число которых вошли приобретение и установка нового источника нейтронов, оборудования системы управления и защиты, а также насосов экспериментального контура, что позволило повысить уровень ядерной и радиационной безопасности и обеспечить надёжное охлаждение экспериментальных каналов реактора.
Полученные в результате пуска экспериментальные данные являются весьма важными как для верификации расчётных методик и программ, разрабатываемых и применяемых в Национальном ядерном центре РК, так и для реализации предстоящих на реакторе экспериментов в рамках выполнения контрактных обязательств перед зарубежными партнёрами.
https://www.nnc.kz/news/show/258
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