Смертность при первой и второй волне COVID-19. Результаты исследований

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danilov 14 Ноября 2020 в 16:42:01
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Практичный 14.11.2020 в 21:19:24 # 766661
Откуда такая уверенность? Почему вымер саблезубый тигр, а амурский выжил? Почему не может вымереть человек, а выжить шимпанзе? Вымерли динозавры, большие и маленькие, мамонты и шерстистые носороги. Возможно, похолодание привело к голоду. Но овцебыки и северные олени приноровились.
Чума, холера, тиф вычищали Европу наполовину. Только развитие науки и медицины помогло победить эти болезни. Но постоянно появляются новые, а иммунитет человека ослаблен антибиотиками, вредными выбросами и продуктами. В 1918 году новая разновидность гриппа "Испанка" убила миллионы людей. Вполне возможна опасная мутация любой вирусной или бактериальной формы, против которой не найдется вакцины.