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Наука и техника
Смертность при первой и второй волне COVID-19. Результаты исследований
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danilov 14 Ноября 2020 в 16:42:01
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  ЛиКа 14.11.2020 в 17:23:15   # 766643
Обнадёживает.
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  Практичный 14.11.2020 в 21:19:24   # 766661
Вымирание более 10% населения от какой-то болезни невозможно. Иначе все вымерли бы уже миллион раз. Адаптируется организм очень быстро. Существует теория передачи иммунитета воздушно капельным путем,сам не верю. Но думаю что-то такое имеет место быть,любая болезнь широко распростронясь идет на убыль.
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  bolatbol 14.11.2020 в 22:08:44   # 766662
Практичный 14.11.2020 в 21:19:24
Откуда такая уверенность? Почему вымер саблезубый тигр, а амурский выжил? Почему не может вымереть человек, а выжить шимпанзе? Вымерли динозавры, большие и маленькие, мамонты и шерстистые носороги. Возможно, похолодание привело к голоду. Но овцебыки и северные олени приноровились.
Чума, холера, тиф вычищали Европу наполовину. Только развитие науки и медицины помогло победить эти болезни. Но постоянно появляются новые, а иммунитет человека ослаблен антибиотиками, вредными выбросами и продуктами. В 1918 году новая разновидность гриппа "Испанка" убила миллионы людей. Вполне возможна опасная мутация любой вирусной или бактериальной формы, против которой не найдется вакцины.
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