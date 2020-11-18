Ракета Vega не смогла вывести на орбиту спутники

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Hairless 18 Ноября 2020 в 11:30:18
Сейчас проводится анализ телеметрических данных для определения причины сбоя. Ракета должна была вывести на орбиту испанский спутник SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Arianespace Стефан Израэл. Запуск ракеты 16 ноября должен был стать 17-ой миссией Vega. Израэл также опубликовал видео запуска ракеты.
Спутник SEOSAT-Ingenio разработан для получения изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями на высоте от 20 до 100 км. Сбой ракета дала второй раз за всю историю эксплуатации: первый произошел в июле прошлого года.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/17/847181-raketa-vega-dvumya-sputnikami-otklonilas-ot-traektorii
P.S. В Инете есть сообщения, что ракета отклонилась от курса после включения ступени с двигателем РД-843 украинского производства
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