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Наука и техника
Как раньше конспектировали
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danilov 24 Ноября 2020 в 14:00:59
Конспект курсанта Сасовского летного училища


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.11.2020 в 16:46:25   # 767174
Узнаю Л-410,шумный, но как такси воздушное. Летит ровно,красота!
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  Snake666 24.11.2020 в 17:19:50   # 767178
Почти как книжка типографская. Только более живая.
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  Walter 24.11.2020 в 17:58:26   # 767179
в учебное время это произвести невозможно. значит в казарме парень все свободное время этому уделял. и рисовал боевой листок однозначно. не все так рисовать могут.
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  plex 24.11.2020 в 18:26:54   # 767181
Вот это я понимаю Советский Союз. Даже почерк советский. Вот это мне нравится
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  Zoggyla 24.11.2020 в 18:31:39   # 767182
Лично мне это напоминает конспекты лекций нашего майора- препода, которые я сам добоовольно-принудительно "рисовал" ввиду наличия красивого каллиграфического почерка, во время тактических занятий на военке , в ущерб своим познаниям тактики на местности, но я не в обиде)))
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  Рамзес 24.11.2020 в 19:02:22   # 767190
Летун до этого по ходу художку окончил.
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