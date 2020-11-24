Как раньше конспектировали
danilov 24 Ноября 2020 в 14:00:59
Конспект курсанта Сасовского летного училища
Узнаю Л-410,шумный, но как такси воздушное. Летит ровно,красота!
Почти как книжка типографская. Только более живая.
в учебное время это произвести невозможно. значит в казарме парень все свободное время этому уделял. и рисовал боевой листок однозначно. не все так рисовать могут.
Вот это я понимаю Советский Союз. Даже почерк советский. Вот это мне нравится
Лично мне это напоминает конспекты лекций нашего майора- препода, которые я сам добоовольно-принудительно "рисовал" ввиду наличия красивого каллиграфического почерка, во время тактических занятий на военке , в ущерб своим познаниям тактики на местности, но я не в обиде)))
Летун до этого по ходу художку окончил.