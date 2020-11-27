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Наука и техника
МКС всё?
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danilov 27 Ноября 2020 в 09:32:01
Ряд элементов МКС серьезно поврежден и не подлежит замене, после 2025 ожидается лавинообразный выход систем станции из строя, заявили в РКК "Энергия"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 27.11.2020 в 09:58:03   # 767347
На самом деле не так все драматично.
РКК "Энергия предлагает затраты на поддержание МКС перенести на создание новой своей станции.
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  kubik 27.11.2020 в 11:16:22   # 767354
Поскольку НПО Энергия Это флагман индустрии и не только в масштабах страны , но и в мировых масштабах, нужно прислушаться к мнению специалистов. А если принять во внимание состояние дел в отношении с США и ЕС , то дальнейшее сотрудничество с ними в плане технологий. Пусть сами строят если смогут. В рф технологии и опыт строительства станций есть, хотя без Украины ( Южмаша) производство придется восстанавливать в РФ.
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