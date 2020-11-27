Ряд элементов МКС серьезно поврежден и не подлежит замене, после 2025 г. системы станции начнут «лавинообразно» выходить из строя, заявил заместитель главы РКК «Энергия» Владимир Соловьев на совете Российской академии наук (РАН) по космосу.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — цитирует Соловьева портал «Вся наука». По его словам, до 2025 г. Россия имеет обязательства по поддержанию функционирования станции, однако после этого срока траты станут «слишком велики» и «достигнут 10-15 млрд рублей» в год.

Соловьев отметил, что вместо этого стоит сосредоточиться на проекте Российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемой «Энергией». В корпорации намерены начать ее развертывание после 2024 г. Она должна будет состоять из трех-семи модулей с возможностью принимать экипажи до четырех человек.

За последний год на МКС произошло несколько нештатных ситуаций. В частности, в конце августа в «Роскосмосе» заявили о сильной утечке воздуха со станции, первые признаки которой были обнаружены еще год назад. Сначала ее искали в американском сегменте, однако в итоге пробоину нашли в российском и загерметизировали в середине октября наличными средствами. В ноябре вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте станции.

МКС функционирует уже больше 20 лет. Ее эксплуатируют 14 стран, в том числе Россия, США, Канада, Япония и несколько членов ЕС. Первый модуль «Заря» был запущен Россией в 1998 г. К 2010 г. сборка станции в основных конструкциях была завершена. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г. Россия планирует в 2021 г. пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/11/26/848375-v-energii-predupredili-o-vihode-iz-stroya-bolshei-chasti-mks-posle-2025-goda

