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Наука и техника
SpaceX поставила сразу два мировых рекорда по запуску ракет
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портфил 30 Ноября 2020 в 09:08:10
В ходе последнего старта ракеты Falcon 9 компании SpaceX удалось вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Событие стало знаковым, поскольку Илону Маску покорился не только сотый удачный запуск, но рекордный возврат одной и той же первой ступени.

Ранее на этой неделе SpaceX объявила о покорении нового рубежа. В 23-й раз в 2020 году ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту совершила успешный старт с базы ВВС на мысе Канаверал. В итоге общее число группировки составляет уже 955 спутников. Сообщается, что запуск стал сотым для ракет Falcon 9, включая неудачный старт в июне 2015 года и испытания огнём в сентябре 2016 года.

Первая ступень (B1049) опустилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You. SpaceX рассказала, что конкретно эта часть ракеты используется компанией в седьмой раз. Первый из них состоялся в сентябре 2018 года. На этот раз запустить ракету удалось только с третьей попытки, поскольку мешали неудовлетворительные погодные условия.

Ранее уже сообщалось, что в некоторых случаях скорость интернета Starlink доходит до отметки 175 Мбит/с при сильном ветре и минусовой температуре. Прямо сейчас проходит бета-тестирование технологии, после чего подключиться к армаде спутников смогут все желающие

https://4pda.ru/2020/11/28/378670/
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