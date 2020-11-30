SpaceX поставила сразу два мировых рекорда по запуску ракет

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портфил 30 Ноября 2020 в 09:08:10
Ранее на этой неделе SpaceX объявила о покорении нового рубежа. В 23-й раз в 2020 году ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту совершила успешный старт с базы ВВС на мысе Канаверал. В итоге общее число группировки составляет уже 955 спутников. Сообщается, что запуск стал сотым для ракет Falcon 9, включая неудачный старт в июне 2015 года и испытания огнём в сентябре 2016 года.
Первая ступень (B1049) опустилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You. SpaceX рассказала, что конкретно эта часть ракеты используется компанией в седьмой раз. Первый из них состоялся в сентябре 2018 года. На этот раз запустить ракету удалось только с третьей попытки, поскольку мешали неудовлетворительные погодные условия.
Ранее уже сообщалось, что в некоторых случаях скорость интернета Starlink доходит до отметки 175 Мбит/с при сильном ветре и минусовой температуре. Прямо сейчас проходит бета-тестирование технологии, после чего подключиться к армаде спутников смогут все желающие
https://4pda.ru/2020/11/28/378670/
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