Роспотребнадзор заявил о наличии у "Вектора" прототипов вакцины от ВИЧ

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danilov 02 Декабря 2020 в 17:55:03
Как рассказала журналистам глава Роспотребнадзора, Россия уже «достаточное количество лет» участвует в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции. «У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы»,— сообщила она (цитата по ТАСС).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 02.12.2020 13:48:49
члены руки.
Цитата: Zoggyla от 02.12.2020 13:58:55Не совсем понял причем здесь руки.
Извините. Это свяжет руки и освободит члены.
Извините. Это свяжет руки и освободит члены.
Зато