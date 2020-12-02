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Наука и техника
Роспотребнадзор заявил о наличии у "Вектора" прототипов вакцины от ВИЧ
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danilov 02 Декабря 2020 в 17:55:03
В России уже созданы прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам госпожи Поповой, разработкой вакцины занимаются несколько российских научно-исследовательских центров, в том числе государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор». ГНЦ также разрабатывал тест-системы для диагностики ВИЧ.

Как рассказала журналистам глава Роспотребнадзора, Россия уже «достаточное количество лет» участвует в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции. «У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы»,— сообщила она (цитата по ТАСС).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.12.2020 в 18:31:40   # 767552
Еще бы вакцину от трепака!
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  Zoggyla 02.12.2020 в 19:48:49   # 767557
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  Ал 02.12.2020 в 19:54:32   # 767559
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  Ал 02.12.2020 в 19:56:09   # 767560
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  Zoggyla 02.12.2020 в 19:58:55   # 767561
Извините. Это свяжет руки и освободит члены.
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  Ал 02.12.2020 в 20:03:30   # 767562
Цитата: Zoggyla от 02.12.2020 13:58:55
Извините. Это свяжет руки и освободит члены.
Не совсем понял причем здесь руки.
Зато
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  Ал 02.12.2020 в 20:14:12   # 767565
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