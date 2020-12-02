Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно сел на Луну

Американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 килограмма.101 грамм - уот так мене сказали,а в итоге никуя они не доставили.
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danilov 02 Декабря 2020 в 19:44:50
На появившихся в Сети кадрах, сделанных за несколько мгновений до прилунения, видна тень космического аппарата и момент его касания с поверхностью спутника Земли.
По информации Китайской корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation), зонд "Чанъэ-5" совершил посадку, как и было запланировано, у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны. По московскому времени это произошло в 18 часов 15 минут.
В ближайшее время спускаемый аппарат приступит к сбору грунта в специальный контейнер. Операция продлится около двух суток, после чего "Чанъэ-5" перегрузит контейнер в возвращаемый аппарат, который должен быть на Земле 16-17 декабря.
"Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. По расчетам, он доставит около двух килограммов реголита. Для сравнения в рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 грамма лунного грунта. Американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 килограмма.
Комментарии, по рейтингу, по дате
рекомендую, смешной.