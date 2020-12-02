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Наука и техника
Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно сел на Луну
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danilov 02 Декабря 2020 в 19:44:50
Китайская национальная медиакорпорация опубликовала видео успешной посадки зонда "Чанъэ-5" на Луну.



На появившихся в Сети кадрах, сделанных за несколько мгновений до прилунения, видна тень космического аппарата и момент его касания с поверхностью спутника Земли.

По информации Китайской корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation), зонд "Чанъэ-5" совершил посадку, как и было запланировано, у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны. По московскому времени это произошло в 18 часов 15 минут.

В ближайшее время спускаемый аппарат приступит к сбору грунта в специальный контейнер. Операция продлится около двух суток, после чего "Чанъэ-5" перегрузит контейнер в возвращаемый аппарат, который должен быть на Земле 16-17 декабря.

"Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. По расчетам, он доставит около двух килограммов реголита. Для сравнения в рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 грамма лунного грунта. Американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 килограмма.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 02.12.2020 в 21:42:38   # 767571
Quote:
Американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 килограмма.
101 грамм - уот так мене сказали,а в итоге никуя они не доставили.
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  kubik 02.12.2020 в 21:49:41   # 767572
Есть неплохой сериал на тему лунной гонки http://seasonvar.ru/serial-25792-Kosmicheskie_vojska.html
рекомендую, смешной.
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  Джимбо 03.12.2020 в 00:40:14   # 767578
Надеюсь сели туда где амеры типа были, что бы доказать что они пиздят?
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