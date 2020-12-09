 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
"Спутник V" на Украине
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Декабря 2020 в 15:43:19
РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.

Выпуск готовой формы вакцины "Спутник V" на территории Украины уже наладила фармкомпания "Биолек", производственные мощности готовы, заявил РФПИ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.12.2020 в 18:20:42   # 767924
Да ну на фиг такая зрада!
поощрить | покарать
  Kol 09.12.2020 в 20:06:00   # 767929
Сосед просит соседа чего-нибудь пожрать, а то насрать под его дверью нечем
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь