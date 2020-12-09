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Наука и техника
"Спутник V" на Украине
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danilov 09 Декабря 2020 в 15:43:19
РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
Выпуск готовой формы вакцины "Спутник V" на территории Украины уже наладила фармкомпания "Биолек", производственные мощности готовы, заявил РФПИ
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старик
09.12.2020 в 18:20:42
# 767924
Да ну на фиг такая зрада!
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Kol
09.12.2020 в 20:06:00
# 767929
Сосед просит соседа чего-нибудь пожрать, а то насрать под его дверью нечем
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