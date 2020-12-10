Перекосило от вакцины

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danilov 10 Декабря 2020 в 12:59:31
Pfizer Admits COVID Vaccine Document Leak, Blames EU Server "Cyberattack"
В самой компании Пфайзер признали утечку документов по вакцине и обвинили во всём хакеров!
Кроме того, фармгигант заявил, что это распространенная патология лицевого нерва, вызывающая частичную утрату мимики. Явление было временным и проходило через 48 часов. Опасности оно не представляет, но такие пациенты нуждаются в усиленном наблюдении.
и ещё:
Регулирующие органы Великобритании заявляют, что в результате вчерашней вакцинации от коронавируса возникли две предполагаемые аллергические реакции, и что тем, у кого в анамнезе были сильные аллергические реакции, не следует принимать вакцину Pfizer на данный момент.
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