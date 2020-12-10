 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Перекосило от вакцины
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Декабря 2020 в 12:59:31
У четырех добровольцев, принявших вакцину Pfizer от COVID-19, развился паралич Белла. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) отрицает, что временный паралич лицевого нерва у испытуемых вызван вакциной.
Pfizer Admits COVID Vaccine Document Leak, Blames EU Server "Cyberattack"
В самой компании Пфайзер признали утечку документов по вакцине и обвинили во всём хакеров!
Кроме того, фармгигант заявил, что это распространенная патология лицевого нерва, вызывающая частичную утрату мимики. Явление было временным и проходило через 48 часов. Опасности оно не представляет, но такие пациенты нуждаются в усиленном наблюдении.
и ещё:
Регулирующие органы Великобритании заявляют, что в результате вчерашней вакцинации от коронавируса возникли две предполагаемые аллергические реакции, и что тем, у кого в анамнезе были сильные аллергические реакции, не следует принимать вакцину Pfizer на данный момент.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 10.12.2020 в 14:06:12   # 767974
я пожалуй подожду посмотрю как другие перенесут вакцинацию
поощрить | покарать
  Zoggyla 10.12.2020 в 14:42:40   # 767975
Риск стать ущербным или получить букет осложнений есть всегда. Многое зависит от особенностей организма и латентных заболеваний. Так что, пить или не пить шампанское - принимать решение вам.
поощрить | покарать
  Konstant 10.12.2020 в 15:15:18   # 767977
Демократия всех вылечит
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь