Запуск ракеты Ангара-А5

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danilov 14 Декабря 2020 в 19:03:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kubik от 14.12.2020 13:55:16Так ведь это космодром Плесецк.
Чего-то я не увидел в схеме доставки ракеты путь на космодром Байконур, там вроде бы раньше планировался площадка под эту РН. Видимо в очередной раз казахстанские экологи победили. Очень жаль.
Чего-то я не увидел в схеме доставки ракеты путь на космодром Байконур, там вроде бы раньше планировался площадка под эту РН. Видимо в очередной раз казахстанские экологи победили. Очень жаль.
Цитата: kubik от 14.12.2020 14:10:02Ага, понятно.
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
alpha_portal 14.12.2020 в 21:38:28 # 768225
Цитата: kubik от 14.12.2020 14:10:02
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
Байконур заканчивается ужо. По понятным причинам.
Все мы гости 14.12.2020 в 22:21:27 # 768228
Цитата: Все мы гости от 14.12.2020 16:21:27Уже давно так группа озабоченных, насоздававших клонов, имитируя общественное мнение, "развлекается". Ничего умнее они придумать не смогли...
Кто-то рьяно минусит все что связано с РФ.
Кто-то рьяно минусит все что связано с РФ.