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Наука и техника
Запуск ракеты Ангара-А5
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danilov 14 Декабря 2020 в 19:03:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 14.12.2020 в 19:55:16   # 768219
Чего-то я не увидел в схеме доставки ракеты путь на космодром Байконур, там вроде бы раньше планировался площадка под эту РН. Видимо в очередной раз казахстанские экологи победили. Очень жаль.
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  Zoggyla 14.12.2020 в 20:02:08   # 768220
Цитата: kubik от 14.12.2020 13:55:16
Чего-то я не увидел в схеме доставки ракеты путь на космодром Байконур, там вроде бы раньше планировался площадка под эту РН. Видимо в очередной раз казахстанские экологи победили. Очень жаль.
Так ведь это космодром Плесецк.
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  kubik 14.12.2020 в 20:10:02   # 768222
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
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  Zoggyla 14.12.2020 в 20:19:46   # 768223
Цитата: kubik от 14.12.2020 14:10:02
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.
Ага, понятно.
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  alpha_portal 14.12.2020 в 21:38:28   # 768225
Цитата: kubik от 14.12.2020 14:10:02
Ангару планировали запускать с Байконура По проекту Байтерек. В сюжете показывают куда планируют возить блоки с завода в Омске, там только Плесецк и Восточный.

Байконур заканчивается ужо. По понятным причинам.
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  Все мы гости 14.12.2020 в 22:21:27   # 768228
Кто-то рьяно минусит все что связано с РФ.
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  Ал 14.12.2020 в 22:33:55   # 768230
Цитата: Все мы гости от 14.12.2020 16:21:27
Кто-то рьяно минусит все что связано с РФ.
Уже давно так группа озабоченных, насоздававших клонов, имитируя общественное мнение, "развлекается". Ничего умнее они придумать не смогли...
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