Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Страна огромная, нужно много региональных рейсов.Этот самолет решает задачу.Турбовинтовой двигатель экономичнее, значит и билеты должны быть дешевле.Где-то была инфа, что при 30 пассажирах полет становится рентабельным. Вместимость самолета 68 пассажиров.12-15 самолетов в год хотят производить.Потребность наверно около 200 бортов. 15-20 лет заводы будут работать.