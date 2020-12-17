Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

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danilov 17 Декабря 2020 в 11:37:23
Полет прошел на аэродроме в Жуковском. Полетное задание включало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, функционирования его систем.
"В 2022 году "ОАК" планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года начать его серийные поставки", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 17.12.2020 в 19:17:42 # 768395
Этот самолет решает задачу.
Турбовинтовой двигатель экономичнее, значит и билеты должны быть дешевле.
Где-то была инфа, что при 30 пассажирах полет становится рентабельным. Вместимость самолета 68 пассажиров.
12-15 самолетов в год хотят производить.
Потребность наверно около 200 бортов. 15-20 лет заводы будут работать.
toliktommy 17.12.2020 в 23:29:01 # 768407
Цитата: KapitanNemo от 17.12.2020 13:17:42
Страна огромная, нужно много региональных рейсов.
Этот самолет решает задачу.
Турбовинтовой двигатель экономичнее, значит и билеты должны быть дешевле.
Где-то была инфа, что при 30 пассажирах полет становится рентабельным. Вместимость самолета 68 пассажиров.
12-15 самолетов в год хотят производить.
Потребность наверно около 200 бортов. 15-20 лет заводы будут работать.
Страна огромная, нужно много региональных рейсов.
Этот самолет решает задачу.
Турбовинтовой двигатель экономичнее, значит и билеты должны быть дешевле.
Где-то была инфа, что при 30 пассажирах полет становится рентабельным. Вместимость самолета 68 пассажиров.
12-15 самолетов в год хотят производить.
Потребность наверно около 200 бортов. 15-20 лет заводы будут работать.
Это не считая внешнего рынка. Будет успешным и не дорогим - не шибко богатые компании тоже начнут покупать. Вспомните Ан-24. Тот же класс, больше 1000 произведенных, и больше 60 лет в небе.