Центр Гамалеи и AstraZeneca в присутствии Путина подписали меморандум о сотрудничестве

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Декабря 2020 в 09:19:50
"Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", — сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов.
После этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом.
"Испытания не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", — добавил ученый.
Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.
По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.
https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
С праздником!!!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 22.12.2020 07:34:56жаль что на смартфонах в некоторых приложениях интернета "моя" картинка не отображается.
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
alpha_portal 22.12.2020 в 15:01:45 # 768634
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 07:42:05
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 22.12.2020 07:34:56жаль что на смартфонах в некоторых приложениях интернета "моя" картинка не отображается.
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
Ну прям интрига повисла
По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.Чтобы вот к этому прийти нужно было чтобы миллион с лишним человек умерли.
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 06:47:48По мне обычные цветы не совсем к празднованию дня энергетики подходят
Цитата: Ал от 22.12.2020 13:03:44Даже не представляешь,сколько хорошеньких и отважных девченок в энергетике! Это им!
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 06:47:48По мне обычные цветы не совсем к празднованию дня энергетики подходят
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 13:10:18Дык, надо было сразу уточниться с адресатами... )
Даже не представляешь,сколько хорошеньких и отважных девченок в энергетике! Это им!
Даже не представляешь,сколько хорошеньких и отважных девченок в энергетике! Это им!