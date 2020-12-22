Центр Гамалеи и AstraZeneca в присутствии Путина подписали меморандум о сотрудничестве

По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.