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Наука и техника
Центр Гамалеи и AstraZeneca в присутствии Путина подписали меморандум о сотрудничестве
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danilov 22 Декабря 2020 в 09:19:50
Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом.

"Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", — сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов.

После этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом.

"Испытания не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", — добавил ученый.

Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.

Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.

По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.

https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html
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  Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48   # 768626
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  ГОРЫНЫЧ 22.12.2020 в 13:34:56   # 768629
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
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  Zoggyla 22.12.2020 в 13:42:05   # 768630
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 22.12.2020 07:34:56
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
жаль что на смартфонах в некоторых приложениях интернета "моя" картинка не отображается.
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  alpha_portal 22.12.2020 в 15:01:45   # 768634
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 07:42:05
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 22.12.2020 07:34:56
Zoggyla 22.12.2020 в 12:47:48 # 768626
С праздником!!!
жаль что на смартфонах в некоторых приложениях интернета "моя" картинка не отображается.

Ну прям интрига повисла
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  старик 22.12.2020 в 18:43:49   # 768638
Я думаю что если бы не яростное желание заполучить рынок вакцины даже ценой теперь уже сотен тысяч жизней, то общие усилия всех стран привели бы к победе над вирусом. И ведь Россия сразу предложила сотрудничество в создании вакцины. Ни одна страна не пошла на сотрудничество, более того запад усиленно обсирает российскую вакцину, превознося свою. Quote:
По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.
Чтобы вот к этому прийти нужно было чтобы миллион с лишним человек умерли.
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  Ал 22.12.2020 в 19:03:44   # 768649
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 06:47:48
По мне обычные цветы не совсем к празднованию дня энергетики подходят
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  Ал 22.12.2020 в 19:04:26   # 768650

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  Zoggyla 22.12.2020 в 19:10:18   # 768651
Цитата: Ал от 22.12.2020 13:03:44
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 06:47:48
По мне обычные цветы не совсем к празднованию дня энергетики подходят
Даже не представляешь,сколько хорошеньких и отважных девченок в энергетике! Это им!
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  Ал 22.12.2020 в 19:13:05   # 768652
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 13:10:18
Даже не представляешь,сколько хорошеньких и отважных девченок в энергетике! Это им!
Дык, надо было сразу уточниться с адресатами... )
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  Ал 22.12.2020 в 19:14:19   # 768653

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