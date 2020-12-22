Как производят вакцину "Спутник V" в Караганде

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Декабря 2020 в 15:14:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 22.12.2020 в 18:52:53 # 768644
Цитата: Практичный от 22.12.2020 12:52:53это не бизнес, это сознательные инфляторы, это как при СССР валютчики. Они подрывают экономику страны, значит являются изменниками Родины. Просто никто не хочет довести логические измышления до логического завершения. Их нужно выжигать и выдергивать как сорняки с грядаи.
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
Цитата: Практичный от 22.12.2020 12:52:53
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
Вы еще про откат бабла "пи...ните" для полного счастья!