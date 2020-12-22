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Наука и техника
Как производят вакцину "Спутник V" в Караганде
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danilov 22 Декабря 2020 в 15:14:11
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  Практичный 22.12.2020 в 18:52:53   # 768644
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
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  Zoggyla 22.12.2020 в 18:59:57   # 768648
Цитата: Практичный от 22.12.2020 12:52:53
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес
это не бизнес, это сознательные инфляторы, это как при СССР валютчики. Они подрывают экономику страны, значит являются изменниками Родины. Просто никто не хочет довести логические измышления до логического завершения. Их нужно выжигать и выдергивать как сорняки с грядаи.
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  jumanjiqz 22.12.2020 в 19:41:18   # 768656
Цитата: Практичный от 22.12.2020 12:52:53
Вот они миллиарды бабла комуто в карман...11 000 тенге * на 50% населения 9 млн=99 млр тенге...ахренеть какой бизнес

Вы еще про откат бабла "пи...ните" для полного счастья!
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