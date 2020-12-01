Китайские фирмы по разработке чипов массово переманивают инженеров с тайваньских и американских фирм

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danilov 27 Декабря 2020 в 08:29:01
Но старший менеджер китайской полупроводниковой фирмы заявил: «Эти люди не понимают Китай. В Америке все думают в терминах эффективности, а эффективность означает доходность капитала и рост цен. Китайцев это не волнует, когда речь идет о национальной безопасности. Если им придется, они поставят 10 000 инженеров над проблемой и будут работать день и ночь, пока не решат ее».
Запрет на экспорт высококачественных чипов из США в Huawei не замедлил развитие китайской сети 5G, но увеличил ее стоимость. Huawei установила на своих наземных станциях 5G чипы местного производства, а не более эффективные чипы, ранее изготовленные для Huawei на Тайване. Микросхемы имеют ту же функциональность, но потребление электроэнергии существенно выше.
https://asiatimes.com/2020/12/the-tech-war-that-isnt/
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