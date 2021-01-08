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Наука и техника
Уже более миллиона россиян сделали прививку «Спутник V»
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danilov 08 Января 2021 в 15:50:41
Более миллиона россиян уже сделали прививку вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что никаких новых нежелательных реакций у вакцинированных не обнаружено.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — рассказал он РИА Новости.

Специалист уточнил, что Минздрав совместно с Росздравнадзором ведёт мониторинг состояния привитых в рамках гражданского оборота. Никаких новых нежелательных реакций у вакцинированных выявлено не было.

https://russian.rt.com/russia/article/819441-koronavirus-rossiya-moskva
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 08.01.2021 в 16:04:07   # 769519
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