Уже более миллиона россиян сделали прививку «Спутник V»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Января 2021 в 15:50:41
«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — рассказал он РИА Новости.
Специалист уточнил, что Минздрав совместно с Росздравнадзором ведёт мониторинг состояния привитых в рамках гражданского оборота. Никаких новых нежелательных реакций у вакцинированных выявлено не было.
https://russian.rt.com/russia/article/819441-koronavirus-rossiya-moskva