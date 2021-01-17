▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Наука и техника
Гигантский конь выложенный из тысяч солнечных панелей в песках пустыни Гоби в китайской провинции Внутренняя Монголия.
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 17 Января 2021 в 19:18:19
956x495
( 239.25Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Zoggyla
17.01.2021 в 20:41:01
# 770174
Мегаискусство, это вам не лозунги на зернышке писать!
поощрить
|
покарать
Mikado
17.01.2021 в 21:28:07
# 770181
Если это конь, то забыли изобразить вторую заднюю ногу.
Баян в тему:
http://www.libo.ru/libo6615.html
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь