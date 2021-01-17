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Наука и техника
Гигантский конь выложенный из тысяч солнечных панелей в песках пустыни Гоби в китайской провинции Внутренняя Монголия.
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danilov 17 Января 2021 в 19:18:19

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( 239.25Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.01.2021 в 20:41:01   # 770174
Мегаискусство, это вам не лозунги на зернышке писать!
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  Mikado 17.01.2021 в 21:28:07   # 770181
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