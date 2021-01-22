Samsung Heavy делает ставку на морские корабли без экипажа

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портфил 22 Января 2021 в 19:53:55
Судостроительный гигант из Южной Кореи – Samsung Heavy Industries – проводит финальные испытания полностью автономных кораблей и готовится к коммерциализации новой технологии. Компания уже протестировала 38-метровое судно Samsung T-8 и обещает вывести аналогичные системы на рынок в 2022 году. Для ориентации в пространстве суда Samsung используют набор весь набор существующих технологий - 360-градусные камеры, лидары, радары и 5G-модули, а за управление и оптимальный курс отвечает искусственный интеллект.
В последние месяцы компания добилась больших успехов в этом направлении. В октябре 38-метровое судно с автономной парусной системой Samsung Heavy успешно прошло испытания в море, пройдя около 10 км в одну сторону. Корабль не управлялся никем на борту и находился под наблюдением центра управления на расстоянии 250 км.
Гонка за разработкой «умных» судов накаляется на фоне встряски отрасли. Компании в Японии, Китае и Южной Корее отвечают за 90% судостроения в мире, но беспощадная конкуренция подорвала ведущих игроков, побуждая их объединяться или приобретать конкурентов по мере того, как китайские игроки получают прибыль.
Искусственный интеллект составляет оптимальный курс к месту назначения, в то время как радары и высокопроизводительные камеры используют технологию распознавания пространства, аналогичную той, что используется в автономных транспортных средствах, для сканирования окружающей среды.
Капитаны в центре управления наземными камерами на судне для наблюдения и управления. В открытом море для управления кораблем будет использоваться спутниковая связь, которая также поддерживает 5G.
«Мы продолжим вносить улучшения, связывая систему с технологиями AI и 5G, и коммерциализировать ее в 2022 году», - сказал представитель Samsung Heavy.
Автономные корабли могут работать с существенно сокращенным экипажем, решая проблему нехватки персонала. Они также могут сократить время в пути и повысить топливную эффективность.
Европейские и японские судостроители лидировали в демонстрационных испытаниях, но Samsung Heavy быстро догоняет их и может даже выиграть гонку за коммерциализацию.
Битва за технологическое превосходство происходит по мере того, как в отрасли наблюдается ускорение консолидации. Два крупнейших игрока Китая, China State Shipbuilding Corp. и China Shipbuilding Industry Co., объединились в 2019 году, а лидер Южной Кореи Hyundai Heavy Industries работает над приобретением занимающей второе место соотечественницы Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. В Японии лидер отрасли Imabari Shipbuilding приобрела 30% акций компании Japan Marine United, занимающей второе место, и в этом месяце они создали совместное предприятие по продажам и проектированию - Nihon Shipyard.
Samsung Heavy, третье место в Южной Корее, истекала кровью в течение пяти лет до 2019 года и, по-видимому, понесла еще один чистый убыток в 2020 году из-за задержек с доставкой на фоне пандемии коронавируса. Южнокорейские компании использовали свои огромные производственные мощности и ценовые преимущества, чтобы отвлечь бизнес от японских конкурентов, и сегодня происходит то же самое, за исключением того, что на этот раз они защищают свою долю рынка от китайских конкурентов.
Вот почему Samsung Heavy отчаянно пытается разработать технологию автоматизации как инструмент для победы над китайскими компаниями, которым еще предстоит добиться значительного прогресса в этой области. Он считает, что принятие комплексных заказов с навигационной системой увеличит доход за счет увеличения заказов и системных сборов.
По данным Credence Research Analysis, рынок автономных судов к 2025 году резко вырастет до 78,8 млрд долларов, что более чем в 25 раз превышает уровень 2018 года.
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Samsung-Heavy-banks-on-crewless-ships-to-capsize-Chinese-rivals
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Цитата: старик от 22.01.2021 16:52:37Очерь интересный камент пилоты бывают разные... мужчины и женщины и управляемый агрегат - тоже... Очень интересно! А вы не в курсе, что данный тип беспилотного секса называется онанизмом, если красивее, то мастурбацией... Пришли уже.
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Скоро человечество придет к беспилотному сексу.