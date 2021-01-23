Промежуточные итоги по вакцине "Спутник V"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Января 2021 в 16:54:00
2. Белоруссия, регистрация 21 декабря 2020, первый заказ на 170 тыс. доз (поставлено 20 тыс.)
3. Аргентина, регистрация 23 декабря 2020, заказ на 10 млн доз (поставлено 600 тыс.)
4. Сербия, регистрация 5 января 2021, заказ на 2 млн доз (поставлено 250 тыс.)
5. Боливия, регистрация 6 января 2021, заказ на 5,2 млн доз (поставлено 6 тыс.)
6. Алжир, регистрация 10 января 2021, первый заказ на 500 тыс. доз
7. Палестина, регистрация 11 января 2021, заказ на 4 млн доз (поставлено 5 тыс.)
8. Венесуэла, регистрация 13 января 2021, заказ на 10 млн доз (поставлено 2 тыс.)
9. Парагвай, регистрация 15 января 2021, заказ на 2 млн доз
10. Туркменистан, регистрация 18 января 2021
11. ОАЭ, регистрация 21 января 2021, поставлено 1 тыс. доз
12. Венгрия, регистрация 21 января 2021, заказ на 1 млн доз, переговоры о поставке еще 2 млн
...
13. Казахстан зарегистрирует "Спутник V" до 12 февраля, заказ на 2 млн доз (поставлено 6 тыс.)
14. Египет зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время, заказ на 25 млн доз
15. Мексика зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время, заказ на 7,4 млн доз
16. Ливан зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время
17. Кыргызстан, заказ на 500 тыс. доз
18. Узбекистан, заказ на 35 млн доз
19. Малайзия, заказ на 6,4 млн доз
...
20. Новороссия (ДНР и ЛНР), поставка 145 тыс. доз до конца января
21. Карабах, поставлено 2 тыс. доз (миротворцам)
Производство "Спутник V" в РФ и за рубежом:
1. Россия (на 7 заводах) - 200 млн доз в 2021 году.
2. Южная Корея - 150 млн доз в 2021.
3. Бразилия - 100 млн доз в 2021.
4. Казахстан - 2 млн доз в 2021.
...
5. Индия - 300 млн доз в 2021 году.
6. Белоруссия - запуск производства в феврале.
7. Турция - запуск производства в феврале или марте.
8. Узбекистан - ведутся переговоры.
9. Сербия - ведутся переговоры.
10. Иран - ведутся переговоры.
Более 500 млн доз российской вакцины "Спутник V" будет произведено в 2021 году на зарубежных площадках, сообщил глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Итого, на данный момент произведено около 7-8 млн двухкомпонентных доз (14-16 млн однокомпонентных доз) российской вакцины "Спутник V", из них более 5 млн двухкомпонентных доз поставлены в тысячи прививочных пунктов по всей России, 0,45 млн двухкомпонентных доз (900 тыс. однокомпонентных) поставлены за рубеж, еще 1-1,5 млн доз находятся на складах.
До конца мая в регионы РФ будет поставлено 70 млн двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V" (к тому времени будут привиты 68 млн россиян). Кроме того, в регионы будут поставлены не менее 10 млн доз вакцины ЭпиВакКорона и 10 млн. доз нашей третьей вакцины от центра им. Чумакова (кодовое название "ЧуВак")).
Производство "Спутника V" уже запущено в 4 странах мира, в течении года к производству по лицензии могут присоединиться ещё 6 стран, таким образом суммарно эта вакцина будет производиться сразу в 10 странах.
12 иностранных государств зарегистрировали у себя вакцину "Спутник V", ещё 6 присоединятся в ближайшее время. 17 иностранных государств заказали 115 млн доз, согласуются дополнительные партии, будут добавляться и другие государства.
Совокупное производство вакцины "Спутник V" в 2021 году составит не менее 700 млн двухкомпонентных доз, из них 80-90 млн пойдут в Россию, остальные будут распределены между несколькими десятками стран.
До 10% населения планеты будут привиты в 2021-м году российской вакциной от коронавируса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 23.01.2021 11:20:47
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.
А что именно Вас интересует?
Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.
Вот вообщем то и все
07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу
alpha_portal 23.01.2021 в 19:28:09 # 770599
Цитата: строитель от 23.01.2021 12:00:41
А что именно Вас интересует?
Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.
Вот вообщем то и все
07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу
Цитата: старик от 23.01.2021 11:20:47
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.
А что именно Вас интересует?
Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.
Вот вообщем то и все
07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу
Короновирусом болел до этого? Мне вот интересно как переносят те кто точно переболел коронавирусом