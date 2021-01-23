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Наука и техника
Промежуточные итоги по вакцине "Спутник V"
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danilov 23 Января 2021 в 16:54:00
1. Россия, регистрация 11 августа 2020, на 20 января в РФ произведено более 7 млн доз, поставлено в регионы РФ более 5 млн двухкомпонентных доз (до конца марта будет поставлено 17-19 млн двухкомпонентных доз, до конца мая - 70 млн доз)
2. Белоруссия, регистрация 21 декабря 2020, первый заказ на 170 тыс. доз (поставлено 20 тыс.)
3. Аргентина, регистрация 23 декабря 2020, заказ на 10 млн доз (поставлено 600 тыс.)
4. Сербия, регистрация 5 января 2021, заказ на 2 млн доз (поставлено 250 тыс.)
5. Боливия, регистрация 6 января 2021, заказ на 5,2 млн доз (поставлено 6 тыс.)
6. Алжир, регистрация 10 января 2021, первый заказ на 500 тыс. доз
7. Палестина, регистрация 11 января 2021, заказ на 4 млн доз (поставлено 5 тыс.)
8. Венесуэла, регистрация 13 января 2021, заказ на 10 млн доз (поставлено 2 тыс.)
9. Парагвай, регистрация 15 января 2021, заказ на 2 млн доз
10. Туркменистан, регистрация 18 января 2021
11. ОАЭ, регистрация 21 января 2021, поставлено 1 тыс. доз
12. Венгрия, регистрация 21 января 2021, заказ на 1 млн доз, переговоры о поставке еще 2 млн
...
13. Казахстан зарегистрирует "Спутник V" до 12 февраля, заказ на 2 млн доз (поставлено 6 тыс.)
14. Египет зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время, заказ на 25 млн доз
15. Мексика зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время, заказ на 7,4 млн доз
16. Ливан зарегистрирует "Спутник V" в ближайшее время
17. Кыргызстан, заказ на 500 тыс. доз
18. Узбекистан, заказ на 35 млн доз
19. Малайзия, заказ на 6,4 млн доз
...
20. Новороссия (ДНР и ЛНР), поставка 145 тыс. доз до конца января
21. Карабах, поставлено 2 тыс. доз (миротворцам)

Производство "Спутник V" в РФ и за рубежом:

1. Россия (на 7 заводах) - 200 млн доз в 2021 году.
2. Южная Корея - 150 млн доз в 2021.
3. Бразилия - 100 млн доз в 2021.
4. Казахстан - 2 млн доз в 2021.
...
5. Индия - 300 млн доз в 2021 году.
6. Белоруссия - запуск производства в феврале.
7. Турция - запуск производства в феврале или марте.
8. Узбекистан - ведутся переговоры.
9. Сербия - ведутся переговоры.
10. Иран - ведутся переговоры.

Более 500 млн доз российской вакцины "Спутник V" будет произведено в 2021 году на зарубежных площадках, сообщил глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Итого, на данный момент произведено около 7-8 млн двухкомпонентных доз (14-16 млн однокомпонентных доз) российской вакцины "Спутник V", из них более 5 млн двухкомпонентных доз поставлены в тысячи прививочных пунктов по всей России, 0,45 млн двухкомпонентных доз (900 тыс. однокомпонентных) поставлены за рубеж, еще 1-1,5 млн доз находятся на складах.

До конца мая в регионы РФ будет поставлено 70 млн двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V" (к тому времени будут привиты 68 млн россиян). Кроме того, в регионы будут поставлены не менее 10 млн доз вакцины ЭпиВакКорона и 10 млн. доз нашей третьей вакцины от центра им. Чумакова (кодовое название "ЧуВак")).

Производство "Спутника V" уже запущено в 4 странах мира, в течении года к производству по лицензии могут присоединиться ещё 6 стран, таким образом суммарно эта вакцина будет производиться сразу в 10 странах.

12 иностранных государств зарегистрировали у себя вакцину "Спутник V", ещё 6 присоединятся в ближайшее время. 17 иностранных государств заказали 115 млн доз, согласуются дополнительные партии, будут добавляться и другие государства.

Совокупное производство вакцины "Спутник V" в 2021 году составит не менее 700 млн двухкомпонентных доз, из них 80-90 млн пойдут в Россию, остальные будут распределены между несколькими десятками стран.
До 10% населения планеты будут привиты в 2021-м году российской вакциной от коронавируса.
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  старик 23.01.2021 в 17:20:47   # 770584
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.
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  строитель 23.01.2021 в 18:00:41   # 770589
Цитата: старик от 23.01.2021 11:20:47
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.


А что именно Вас интересует?
Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.
Вот вообщем то и все
07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу
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  alpha_portal 23.01.2021 в 19:28:09   # 770599
Цитата: строитель от 23.01.2021 12:00:41
Цитата: старик от 23.01.2021 11:20:47
Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.


А что именно Вас интересует?
Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.
Вот вообщем то и все
07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу

Короновирусом болел до этого? Мне вот интересно как переносят те кто точно переболел коронавирусом
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