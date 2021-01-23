Промежуточные итоги по вакцине "Спутник V"

Цитата: старик от

Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан. Хорошо бы получить информацию о здоровье уже привитых граждан.

А что именно Вас интересует?Неделю назад я сделал первый укол. Спустя 12 часов появился озноб, поднялась температура до 38. В течении последующих суток держалась на уровне 37—37,5. Наблюдал общее недомогание во время температуры.Вот вообщем то и все07.02.21 сделаю второй укол. Ощущения опишу