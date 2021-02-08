Нейтронный реактор ПИК начал выход на мощность 10 мегаватт

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danilov 09 Февраля 2021 в 14:48:16
Реактор ПИК начали строить в 1976 году в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (ПИЯФ), который сейчас входит в состав Курчатовского института. Поток нейтронов, который он должен был генерировать, предлагалось использовать для высокоточных исследований структуры вещества — в частности, биологических молекул, которые сложно изучать с помощью рентгеновского или синхротронного излучения.
После аварии на Чернобыльской АЭС строительство было остановлено и возобновилось только в 2007 году. В феврале 2011 года состоялся физический пуск на мощности порядка 100 ватт — на минимальном контролируемом уровне мощности. Тогда же реактор был включен в программу «Мегасайенс», которая предусматривает поддержку строительства в России крупных научных установок с международным участием. В рамках этой программы также идет строительство коллайдера NICA в Дубне, планируется создание нового синхротрона в Протвино.
В конце февраля 2019 года было объявлено, что реактор прошел первую стадию энергетического пуска и выведен на энергию 100 киловатт. Тогда сообщалось, что выход на энергию в 1 мегаватт должен состояться до конца 2019 года.
В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию президент Курчатовского института Михаил Ковальчук объявил, что начинаются тестовые эксперименты на первых пяти экспериментальных станциях реактора ПИК, две из которых созданы германскими учеными. Всего на реакторе планируется построить 25 экспериментальных станций. Как сообщила N + 1 представитель ПИЯФ, на этом этапе реактор начали выводить на уровень в 10 мегаватт. Один из участников проекта, в свою очередь, уточнил, что ранее реактор работал на мощности в 3 мегаватта. Затем ученые и инженеры начнут проверку работоспособности и управляемости реактора в этом интервале мощности. Полноценная научная работа на реакторе начнется после его вывода на мощность в 100 мегаватт, выход на эту ступень ожидается в 2022 году, сообщила представитель ПИЯФ.
https://nplus1.ru/news/2021/02/08/pik10
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